La semana arranca con un feminicidio confirmado por día, este martes en Santiago de Cuba

Alas Tensas denunció que “se ha disparado la violencia general y en especial contra las mujeres y las niñas”

Alas Tensas pide a la ciudadanía que "deje de juzgar sobre hechos de supuestas infidelidades y cosificar a las mujeres"

La Habana/La noche de este lunes, Rosaidis Donatien, de 23 años, fue asesinada por su esposo en el reparto Nito Ortega, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El agresor se encuentra hospitalizado y de gravedad, luego de autolesionarse, según el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat), que confirmó el caso este martes. Se trata del segundo feminicidio registrado esta semana en la Isla.

En su reporte, la ONG llamó a la ciudadanía a “que deje de juzgar sobre hechos de supuestas infidelidades y cosificar a las mujeres”. Además, remarcó que “quitar la vida a otra persona no está justificado y nuestras sociedades occidentales lo condenan con asesinato, y las más avanzadas protegen y especifican cuando existe machismo, misoginia u odio”.

El observatorio también denunció que “se ha disparado la violencia general y en especial contra las mujeres y las niñas” en medio de la crisis humanitaria que vive la Isla.

En su mensaje, Alas Tensas informó que están en investigación otros 12 casos de posibles feminicidios, que, de confirmarse, elevaría considerablemente la cifra. Además, indicó que se han registrado 19 intentos de asesinato a mujeres por cuestiones de género en lo que va del año.

Están en investigación otros 12 casos de posibles feminicidios, que, de confirmarse, elevaría considerablemente la cifra

Según el registro de 14ymedio, con este caso, en total se han registrado 28 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026. Para las plataformas, sin embargo, es el número 32, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

El caso más reciente confirmado había sido el de Yohanka Maconcha Acosta Rodríguez, cuya identidad fue confirmada este lunes. El cuerpo de la mujer fue encontrado durante la madrugada del pasado jueves, en la esquina de 23 y Paseo, en el corazón de El Vedado habanero. Acosta Rodríguez fue asesinada, indicó la organización, por su ex pareja, que ya se encuentra detenido.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 345 feminicidios en Cuba. Según el subregistro de las organizaciones y medios, ante la ausencia de cifras oficiales. El año con más casos fue 2023, con 90.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 345 feminicidios en Cuba

“Este monitoreo se realiza en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos, la criminalización del activismo independiente y la ausencia de registros públicos oficiales. Documentar feminicidios, acompañar a familias, solicitar información o denunciar la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias”, señala la organización.

La mayoría de esos ataques han sido ejecutados por las parejas de las víctimas. De acuerdo con un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas, el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.