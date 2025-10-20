Asesinan en Cárdenas al dueño de un comercio privado y gloria deportiva del remo

La Habana/El ex remero y gloria deportiva Carlos Laferté Sardiñas fue asesinado la madrugada de este lunes en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, según confirmaron fuentes locales y publicaciones en redes sociales. El deportista, de 61 años, era una figura reconocida en el ámbito del remo cubano y regentaba un comercio privado en esa localidad.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles sospechosos, aunque una vecina comentó a 14ymedio que el atacante era un hombre que "no llega a los 20 años". La víctima fue apuñalada en múltiples ocasiones en su propia casa, en la calle Calvo entre 28 y 29, añade la mujer.

Laferté Sardiñas era considerado como una "gloria deportiva del remo", una distinción otorgada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) a atletas de trayectoria destacada. En octubre de 2023, la emisora Radio Ciudad Bandera, órgano del Partido Comunista en Cárdenas, lo mencionó entre los homenajeados por su aporte al desarrollo del deporte en la provincia.

Imágenes compartidas por su hija en redes sociales muestran al ex atleta durante su etapa activa en la década de 1980. / Facebook/Dayneris Laferté

Imágenes compartidas por su hija en redes sociales muestran al ex atleta durante su etapa activa en la década de 1980, cuando integró equipos de cuatro con timonel y cuatro sin timonel, embarcaciones que representaban a Matanzas en los torneos nacionales de remo.

Aunque no aparecen registros de su participación internacional en bases de datos de la Federación Mundial de Remo, su nombre figura en los archivos locales como parte de la generación que impulsó el auge de este deporte en la provincia. El Inder de Matanzas ofreció este lunes condolencias en su cuenta de Facebook, pero sin detallar la causa de la muerte.

Laferté Sardiñas también recibió recientemente un vehículo otorgado por el Inder en reconocimiento a su condición de gloria deportiva, según comentaron allegados en publicaciones recientes en su cuenta de Facebook.

La muerte del ex atleta ha generado conmoción en la comunidad deportiva de Matanzas, donde era recordado por su carácter afable y su vínculo con las nuevas generaciones de remeros. "Un hombre sencillo, querido por todos y siempre dispuesto a ayudar", escribió uno de sus antiguos compañeros de equipo en redes sociales.

Sus vecinos también lo definen como alguien dispuesto "siempre a ayudar" y con un gran sentido del humor.