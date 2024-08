Asesinan a dos mujeres, un adolescente y un niño durante un robo en Ceballos, Ciego de Ávila

La Habana/El asesinato de cuatro personas, entre ellas un niño y un adolescente, ha conmocionado al poblado de Ceballos, en la provincia de Ciego de Ávila, la madrugada de este sábado. Según reportan vecinos del lugar, dos mujeres y dos menores de edad –uno de 4 años y otro de 16– son las víctimas del presunto atraco en una vivienda del consejo popular avileño.

"Se metieron a robar en la casa y la vecina de al lado sintió el ruido, escuchó los gritos de la muchacha que era la madre del niño pequeño", cuenta a 14ymedio un vecino de las víctimas que actualmente reside en el extranjero. "Cuando la vecina fue a ver qué pasaba la mataron también a ella y a su hijo de 16 años", explica la fuente, que recibió los testimonios de sus parientes en Ceballos.

La mujer y el niño que estaban en la casa donde se produjo el atraco han sido identificados como Yaima y Rey, mientras que la vecina y su hijo adolescente eran conocidos por los otros vecinos como Raiza y Léster. Los cuerpos fueron hallados por familiares de las víctimas cuando llegaron al lugar la mañana de este sábado.

"Ceballos está de luto y esas familias están destruidas, Raiza era una mujer muy servicial y su hijo tenía toda la vida por delante", lamenta un comentarista en Facebook al pie de la noticia publicada por Mislady Morell, quien se identificó como prima de una de las mujeres asesinadas.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre los victimarios y se desconoce si se trató de una persona o varias

"Hoy toda mi familia está de luto y pierde a dos de sus seres queridos. Personas nobles e inocentes que no merecían una muerte tan brutal y despiadada", lamentó Morell. "Cuba se pierde y no podemos salvar a nuestros seres queridos de la maldad y la miseria". Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre los victimarios y se desconoce si se trató de una persona o varias.

La sensación de inseguridad se ha disparado en Cuba en los últimos meses. Las noticias de robos, apuñalamientos, peleas con cuchillo y asesinatos son cada vez más frecuentes en la redes sociales y los medios independientes, a falta de una crónica roja que reporte estos hechos en los medios controlados por el Partido Comunista.

En marzo pasado, el vocero del régimen Humberto López entrevistó sobre el tema a Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía, y al coronel Idael Fumero Valdés, jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior. Ambos enfatizaron que no hay un aumento numérico de la delincuencia, aunque la sensación indique lo contrario.

“Los delitos violentos no aumentan, lo que no quiere decir que no haya un aumento en la incidencia delictiva de otros delitos”, dijo Fumero

"Los delitos violentos no aumentan, lo que no quiere decir que no haya un aumento en la incidencia delictiva de otros delitos", dijo Fumero. Tanto él como la fiscal dejaron claro que las redes sociales hacen que trascienda cada robo, crimen o ataque. Al tener conocimiento de más casos, los ciudadanos tienen la impresión de que crecieron y aumenta su sensación de inseguridad.

“El problema es que, evidentemente, hay mayor visibilidad de los hechos”, desgranó De la Peña. “Hace 5 años no la tenían porque no había el mismo uso de las redes sociales. Hoy, unos 6 millones de cubanos usan redes, frente a uno o dos que las usaban antes. La manera en que se conocía era en la comunidad, en el entorno, y hoy no. Pero en números, en cuantía, no hay más”.