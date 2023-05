Con el asesinato de Anay Pérez suman 32 las cubanas víctimas de la violencia machista este año

La muerte de Anay Pérez supone el feminicidio número 32 del año en Cuba, una cifra que augura que la violencia machista se cobrará más vidas de mujeres cubanas que en 2022, cuando hubo 34 hechos reportados por las organizaciones y medios independientes. El periodista Alberto Arego confirmó con fuentes cercanas a la víctima que su pareja la degolló este lunes en Guanábana, Matanzas.

Según el reporte de Arego, una amiga de la víctima confirmó que el hombre, identificado como Yosvani Torreblanca, la mató en el baño de su vivienda cerca de las 3:00 de la madrugada y después se entregó a la Policía. "La madre fue la primera en verla. La sedaron porque estaba muy alterada. No debe ser nada fácil. No nos dejaron verla porque la desfiguró", señaló.

"Tata, te me fuiste así de pronto. No te merecías esto. Eras tan solo una muchachita de solo 21 años que todos aquí en el barrio te queríamos, tu vida no tenía que terminar así. Te extrañaremos mucho", cita el periodista a un familiar.

La escena de este feminicidio se encuentra a unos 30 kilómetros de distancia del pequeño poblado de Cidra, en el municipio de Unión de Reyes, donde la semana pasada tuvo lugar el un triple homicidio de una familia conformada por una pareja y su hijo de ocho años. La versión preliminar manejada por las autoridades y conocidos de las víctimas es que el móvil del crimen era un robo.

El homicida, un ex militar, mató primero al padre, Maykel González Medina, y lo lanzó en una fosa que se encontraba cerca de un taller. Luego se dirigió a la casa de la víctima, donde atacó a Linet Lucía y a su hijo. A la familia le sobrevive una hija que no se encontraba en la vivienda.

La escena de este feminicidio se encuentra a unos 30 kilómetros de distancia del pequeño poblado de Cidra, en el municipio de Unión de Reyes, donde la semana pasada tuvo lugar el un triple homicidio de una familia

Entretanto, la lista de feminicidios sigue engrosando y solo en la última semana se habían reportado tres muertes más. El jueves pasado, la plataforma Yo Sí Te Creo confirmó el asesinato de una mujer identificada con el nombre de Tomasa, en el barrio habanero de Luyanó la madrugada del 24 de mayo.

Además, la periodista independiente Claudia Padrón Cueto confirmó el asesinato de Daniela Thalia Tasse Arias, a quien su pareja le quitó la vida con un arma blanca en la escuela Luis Marcano, de Bayamo (Granma). Otro caso fue el de Yericel Hernandez González, asesinada en Guantánamo por su marido, el pasado viernes.

Entre los primeros cinco meses de 2023, febrero ha sido el más letal, con 11 feminicidios reportados por las organizaciones independientes que llevan un registro a falta de estadísticas oficiales. Le sigue abril, con seis muertes.

En abril pasado, Miguel Díaz-Canel aseguró que su Gobierno tendrá "cero tolerancia" para la violencia machista, pero la legislación cubana sigue sin tipificar el feminicidio como delito, a pesar de los reiterados llamados de las organizaciones feministas. Un mes después de esas declaraciones, el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) informó de que en 2022 hubo 18 condenas en la Isla por asesinatos machistas. La institución aseguró que las sanciones superan los 25 años de cárcel y que los condenados se encuentran en un rango de edad de los 20 a 44 años.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipode 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias poracompañarnos en este largo camino. Te invitamos a quecontinúes apoyándonos, pero esta vez haciéndotemiembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando elperiodismo en Cuba.