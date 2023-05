El asesinato a machetazos de una familia en el poblado de Cidra conmociona a Cuba

Las exigencias de justicia se han multiplicado tras el asesinato a machetazos de una familia al interior de su domicilio en Cidra, un pequeño poblado del municipio Unión de Reyes en Matanzas. Hasta el momento no ha habido una confirmación oficial sobre el múltiple homicidio pero varios usuarios de las redes sociales aseguran que todo comenzó con un robo en la vivienda.

Un internauta, que se hace llamar Edmundo Dantés, comentó que "al padre, Maykel González Medina, lo mataron y lo tiraron a una fosa", mientras que a la madre Linet Lucía y su niño de 8 años, los apuñalaron en el baño. "Este crimen no puede quedar impune. Un niño de 8 años, con toda su vida por delante, sus padres, buenos hijos, vecinos y padres ya no están más. No están más, por la ola de violencia desatada en el país", subrayó.

Mientras que Duanys Moreno dio a conocer en Facebook que durante la madrugada de este sábado efectivos del Ministerio del Interior retiraron del lugar los tres cuerpos, además de mencionar que "el hecho se encuentra bajo investigación".

Un internauta, que se hace llamar Edmundo Dantés, comentó que "al padre, Maykel González Medina, lo mataron y lo tiraron a una fosa"

Yary Linares González, quien conocía a Maykel, dijo que el "sábado perdió su color" tras enterarse que fue asesinado junto con su esposa y su niño, que "era su adoración". "Siempre te recordaré como un muchacho luchador que se enfrentó a cosas terribles y siguió sonriendo y batallando en esta vida".

En tanto, Rosa Amelia Quintana, mencionó que desde el sábado "el pueblo de Cidra (está) de luto por el horrendo crimen de estás tres personas que fueron asesinadas por unos inescrupulosos a machetazos en su residencia".

El último día de abril, dos jóvenes, uno en Holguín y otro en La Habana, fueron asesinados a puñaladas. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) ya había alertado sobre el incremento de la inseguridad, "lo que más preocupa son los crímenes violentos, sobre todo por parte de pandillas de adolescentes y niños". En su informe del mes de marzo, precisó que durante los primeros tres meses del año se registraron 10 asesinatos en las diferentes provincias en un intento de robar un teléfono, una cadena de oro o una motorina.

La última semana de abril fue asesinado en su casa de Guantánamo David Alexis González, el locutor de la emisora local de radio CMKS. Una fuente que pidió no revelar su nombre dijo a 14ymedio que "entraron a la casa" de la víctima y "lo apuñalaron y lo degollaron".

Otro caso fue el registrado a inicios de abril, cuando la Policía cubana encontró los restos del joven de 21 años Dairon Quiala Artiles, que estaba reportado como desaparecido desde el mes de marzo, en una vivienda ubicada en la zona de Campo 14, en el municipio habanero de El Cerro.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.