El asesinato de una joven conmociona a la comunidad de Río Cauto en Granma

La joven Yaite Balmaceda Cano, de 27 años, fue asesinada por un hombre a quien había denunciado a la policía de Río Cauto, provincia de Granma, donde residía. Según hizo público Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en esa localidad y ex preso político, en su muro de Facebook.

La mujer, madre de dos hijos –un niño y una niña–, le contó, días antes de morir, que acababa de acusar "al hombre con el que estaba teniendo problemas, o sea, el hombre que la asesinó", y que la policía le dijo que "le iban a poner una orden de alejamiento de ella".

"Yaite vivía cerca de donde resido", escribió Verdecia. "Unos meses y días antes de ser asesinada, había sido víctima de golpizas y amenazas por parte del joven que la asesinó". El activista denuncia que la policía local "tenía conocimiento" no solo de esto sino del intento de violación por parte del mismo agresor a una joven de su barrio.

"La policía del municipio Río Cauto y la Fiscalía también son responsables en cierta medida por la muerte de Yaite, por no haber tomado alguna medida a tiempo y drástica contra su agresor", reclamó Verdecia. "O sea, fueron negligentes en el cumplimiento de su trabajo".

El presunto asesino no ha sido aún detenido por la policía, según confirmó a 14ymedio un familiar de la víctima.

Familiares reaccionaron a la publicación y enviaron condolencias a los padres de la joven madre, conocidos como Rodolfo y Ana. Uno de los comentarios confirmó que fue "violentamente asesinada"

Este sería el tercer feminicidio conocido en Cuba en lo que va de año, después de los asesinatos de Misladis Carmenates Hidalgo, en Camagüey, el 6 de enero, y Mailén Guerra García, en Villa Clara, el 2 de enero.

Jorge Del Rio Balmaceda posteó en sus redes una imagen de Yaite con el mensaje: "Se apagó la luz en tus ojos, estás junto a tu Madre querida". Familiares reaccionaron a la publicación y enviaron condolencias a los padres de la joven madre, conocidos como Rodolfo y Ana. Uno de los comentarios confirmó que fue "violentamente asesinada".

Héctor Salermo de la Cruz mostró su molestia por la inseguridad. "Es muy triste perder a un ser querido, pero cuando esta pérdida es por la violencia, duele mucho más", y agregó: "Descansa en paz y tus seres queridos nunca te olvidarán".

El Estado cubano reconoce la violencia de género en la nueva Constitución (2019), pero no tipifica el feminicidio como delito en el Código Penal. La ley cubana establece que los delitos de lesiones, coacción o amenaza no se investigan por parte de las autoridades si no existe una denuncia de la víctima o de un tutor, en caso de discapacidad.

La alusión más cercana al feminicidio aparece en el artículo 264.1, que reconoce como asesinato "al homicidio producido entre parientes o cónyuges de matrimonios formalizados o no".

Las estadísticas oficiales más recientes sobre violencia de género datan de 2016 y recogen que el 26,7% de las mujeres de entre 15 y 74 años sufrieron algún tipo de violencia en su relación de pareja en los 12 meses previos al estudio.

