Las autoridades culpan al "factor humano" por el aumento de muertos en accidentes en Cuba

A la hora de reportar las causas de los accidentes de tránsito, las autoridades cubanas tienen dos grandes favoritos: la violación del derecho a la vía por parte de los conductores y la falta de atención sobre el vehículo. En ambos casos, el responsable es siempre el chofer mientras que el mal estado de las carreteras –denunciado una y otra vez por la población– ni siquiera figura entre las principales causas de siniestralidad y se menciona como un factor secundario.

"La frecuencia y dinámica de ocurrencia de los accidentes de tránsito en el país continúa marcada por la irresponsabilidad de conductores y peatones, siendo el factor humano responsable del 91% de estos hechos", sentenció este enero el diario oficialista Granma, que situaba la cifra de accidentes de 2023 en 8.556, con 729 muertes y 5.938 personas que resultaron heridas.

La cifra es menor que la de 2022, cuando el número de siniestros fue de 9.848; sin embargo, la cantidad de fallecidos aumentó en 24 de un año a otro.

'Granma' reconoce, aunque de soslayo, la precaria condición de los viales, causada por "las limitaciones en las inversiones para su mejoramiento"

Granma reconoce, aunque de soslayo, la precaria condición de los viales, causada por "las limitaciones en las inversiones para su mejoramiento". Lo mismo declaró el pasado octubre el ministro de Transporte en Televisión Cubana, cuando alegó que las carreteras se deterioran más rápido de lo que el Estado es capaz de cubrir y a ello se suma la poca disponibilidad de materias primas y piezas para que las fábricas de asfalto, que trabajan actualmente al mínimo, den abasto. Según datos oficiales de julio pasado, el 75% de las carreteras de la Isla se encontraban en regular o mal estado.

Entrevistado por el diario, Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Policía, también admitió que "la situación económica y el déficit de partes y piezas continúan impactando de manera negativa en el estado técnico de los vehículos" y que, aunque los accidentes causados por este factor registraron una disminución, aumentaron los fallecidos. "Sus víctimas representaron el 10% del total" de muertes en 2023, dijo.

Este enero, un artículo publicado en el diario de Las Tunas, Periódico 26, volvía a colocar la atención en las indisciplinas de los conductores y peatones. "El estado desfavorable de las vías en la provincia es una de las causas que conspira en Las Tunas contra el mejor desenvolvimiento de los vehículos, no obstante, se exhortó a los conductores a elevar la precaución para salvaguardar la vida", refería el medio sin señalar que la baja inversión en reparar baches, grietas y la destrucción de las carreteras podría disminuir el número de accidentes.

Según el medio, en 2023 la provincia tuvo como promedio "un accidente por día, un fallecido por cada 15 sucesos de esta índole, y 33 siniestros cada mes", lo que se traduce en 373 accidentes y una tasa de mortalidad de 4,6 por cada 100.000 habitantes.

La única nota discordante en el discurso oficial la dio el pasado marzo el diario de Ciego de Ávila, Invasor, que cuestionaba que, estando más del 65% de los viales de la provincia en regular o mal estado, las autoridades de la región preferían dedicar sus recursos a las carreteras de los enclaves turísticos.

"Priorizar los parajes turísticos no fue la única razón por la que en el resto del territorio provincial no se asfaltó"

"Priorizar los parajes turísticos no fue la única razón por la que en el resto del territorio provincial no se asfaltó o no se realizó un número mayor de movimientos de tierra, sino que del plan de inversiones de 56,1 millones de pesos apenas pudo ejecutarse un 53%, a grandes rasgos por la falta de combustibles, específicamente para las fuerzas contratadas", lamentaba entonces el diario que señalaba la reparación de varios puentes del pedraplén que conduce a Jardines del Rey y que, como el de los cayos de Villa Clara, requiere cada año reparaciones constantes e inversiones millonarias por los embates del mar.

En el mismo período se pavimentó la pista del aeropuerto de Cayo Coco, en Ciego de Ávila, donde se vertieron unas 11.000 toneladas de asfalto. Mientras, el tramo crítico de seis kilómetros de la Carretera Central entre esta provincia y Camagüey, donde se reportaban fracturas y corrimiento de losas, apenas se emplearon 4.000 toneladas, muy lejos de lo necesario para reparar definitivamente la vía.

Lo mismo ocurrió, lamentaba el periódico, en muchos de los baches y grietas de los viales avileños que, a falta de recursos y atención, se terminaron llenando con grava, escombros o cenizas derivadas de los centrales azucareros.



