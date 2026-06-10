El Ministerio de Salud Pública culpa al cerco energético de EE UU por el retraso de más de 100.000 cirugías en Cuba

La viceministra dijo que 2.888 pacientes de hemodiálisis sufren los problemas derivados de las fallas de agua y electricidad

La Habana/Autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba denunciaron este martes el impacto en ese sector a causa del reforzamiento de las medidas del embargo y el bloqueo petrolero de Estados Unidos sobre la Isla, y señalaron que han adoptado medidas preventivas y de control en el área epidemiológica.

La viceministra, Carilda Peña García, afirmó en la televisión estatal que el bloqueo recrudecido de Washington ha afectado los protocolos médicos aprobados para la salud pública en la Isla, con la falta de combustibles y las trabas financieras para la adquisición de insumos para la producción de medicamentos como los diagnosticadores y de vacunas para la prevención de enfermedades transmisibles.

Señaló como ejemplo que en la actualidad 95.555 personas están pendientes de cirugías en el país, además de otras 5.152 de intervenciones pendientes por enfermedades oncológicas, en tanto 2.888 pacientes de hemodiálisis se encuentran afectados en su tratamiento sistemático por fallos de agua y electricidad.

Peña recalcó además que los enfermos crónicos de algunas patologías requeridas de tratamientos prolongados no pueden tener una mejor calidad de vida debido a la actual situación generada por las sanciones estadounidenses

Peña recalcó además que los enfermos crónicos de algunas patologías requeridas de tratamientos prolongados no pueden tener una mejor calidad de vida debido a la actual situación generada por las sanciones estadounidenses.

Entre las afectaciones también citó que hay instituciones sanitarias que no disponen de ascensor, recursos de lavandería, el estado constructivo de las instalaciones y que los problemas de transporte inciden en el traslado de los insumos a los consultorios, y de los médicos y enfermeras.

"El sector ha necesitado de una serie de medidas de reingeniería para paliar la situación. La premisa es no cerrar ninguna unidad de salud, tratar de mantener los servicios hasta donde sea posible y hacer la utilización óptima de los recursos que existen", sentenció.

La viceministra enfatizó en que en esta época del año las elevadas temperaturas, la humedad y además la acumulación de basura por la crisis con el combustible, así como los salideros de aguas inciden en el ordenamiento ambiental, lo que favorece las condiciones para la proliferación de los mosquitos aedes aegypti, transmisores de enfermedades como el dengue y el chikunguña.

En ese sentido recordó la epidemia de meses atrás, señaló que el dengue es una patología endémica en Cuba, y aunque dijo que actualmente la tasa de casos sospechosos "es muy baja", advirtió que pueden aparecer brotes localizados porque esa arbovirosis circula en el país.

Asimismo alertó sobre la enfermedad diarreica aguda, habitual en la temporada de verano, con la advertencia de prestar especial atención para evitar que afecte a los menores de un año y a los ancianos.

Asimismo alertó sobre la enfermedad diarreica aguda, habitual en la temporada de verano, con la advertencia de prestar especial atención para evitar que afecte a los menores de un año y a los ancianos

Por su parte, la directora de vigilancia y lucha antivectorial, Madeleine Rivera, explicó que actualmente aplican un plan de enfrentamiento a las arbovirosis con el uso de abate, un producto que elimina los criaderos del mosquito y cuentan con un insecticida de alta efectividad, pero además del costo –1.556 dólares cada tonelada de las 900 que se necesitan al año– tienen limitaciones con el combustible para operar los equipos de fumigación.

La Mesa Redonda se emitió pocos minutos antes de conocerse el acuerdo para que una empresa estadounidense exporte combustible en grandes cantidades a los privados, facilitado por los Gobiernos de EE UU y Cuba.

Se desconoce con qué reservas están funcionando los servicios sanitarios actualmente, después de que en los últimos seis meses solo hayan llegado dos petroleros a Cuba, uno mexicano en enero y otro ruso en marzo.

Con lo poco que hay y lo que se cree que el Estado compra a los privados, que importaban hasta ahora en pequeñas cantidades, el Estado cubre a duras penas sus demandas, incluyendo el que se necesita para los operativos policiales o las grandes marchas de apoyo, como denuncia la población.