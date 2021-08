La escasez de oxígeno medicinal se debe a una avería en la principal planta de Cuba

Las autoridades cubanas no han podido contener más tiempo lo que era un secreto a voces y reconocieron este domingo la falta de oxígeno medicinal, atribuido a la rotura de una pieza que ha dejado sin actividad a la principal planta productora de la Isla, según el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

Con la paralización de la fábrica de La Habana, donde la empresa de Gases Industriales de Cuba concentra el 95% de su producción de oxígeno medicinal, solo queda en funcionamiento la de Santiago de Cuba, que suministra el 5% restante. Para enfrentar los graves problemas que provoca la escasez de oxígeno en los hospitales del país y especialmente en Holguín, efectivos del Ejército acudieron este domingo con helicópteros a esta provincia para repartir 120 cilindros de oxígeno desde la fábrica de Santiago de Cuba. Según el diario Granma, se hará lo mismo en Pinar del Río.

Además, las Fuerzas Armadas han puesto sus plantas industriales a disposición del Ministerio de Industrias para apoyar con la producción de oxígeno líquido para enfrentar la creciente demanda en medio del pico de la pandemia de covid-19.

El ministro de Salud Pública anunció la creación de un Centro de Dirección puesto en marcha este fin de semana para "dar seguimiento durante las 24 horas del día a la situación excepcional que se ha creado en la Isla con el oxígeno". Según Portal, el nuevo organismo tiene el objetivo de dar soluciones "ágiles y mitigar" los problemas generados por la avería en la planta.

Este domingo se reportaron 8.683 nuevas infecciones de coronavirus y 98 fallecidos, consolidando la situación de Cuba como país con mayor incidencia del continente actualmente.

La falta de oxígeno ha llevado a improvisar algunas soluciones de emergencia, entre ellas la importación de concentradores de oxígeno que producen el gas, a bajo volumen, las 24 horas del día y pueden ser utilizados hasta en tres pacientes al mismo tiempo. Las autoridades también han pedido ayuda a quienes tengan una impresora 3D y puedan producir splitters (separadores) que permitan conectar a más de un paciente al oxígeno, una idea surgida en La Habana, desde donde ya se han enviado varios a Cienfuegos.

Presente en la reunión, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que "en esta operación milimétrica con el oxígeno, se está haciendo un esfuerzo tremendo para que lo poco que tenemos llegue de la manera más eficiente a las instituciones de Salud; todo el mundo está en función de salvar vidas".

El despliegue realizado por la prensa oficial en pleno domingo para admitir la falta de oxígeno no ha pasado desapercibido para sus propios lectores, muchos de los cuales se muestran indignados por lo que consideran una flagrante falta de transparencia.

"De nuevo más que lentos para explicar situaciones imprevistas que afectan un servicio bien sensible. ¿Quién no entiende que se rompa una pieza y se produzcan afectaciones? ¿Por qué demorar su anuncio? Le seguimos haciendo el juego a los que nos quieren demeritar exagerando las situaciones (...) me hierve la sangre porque no se anuncia y explica en el momento que debió ser. Seguiremos sin entender que esto es lo que quieren los chismosos y las noticias en redes de los mal intencionados", reprocha un usuario en Cubadebate.

Algunos lectores sostienen que la falta de oxígeno viene de lejos y que incluso a principios de año, cuando los casos eran más aislados, se produjeron muertes por la falta de oxígeno

Otra lectora reprocha al medio oficialista que los cubanos tengan que enterarse a través de los medios independientes de lo que ocurre en la Isla y, además, saber que las noticias desmentidas eran ciertas. "Como siempre, nos enteramos días después, porque esta noticia y las consecuencias que trae para la vida, no era importante comunicarla... Primero la sacan los medios alternativos, vemos las fake news en internet, y luego entendemos que no eran tales fakes".

Algunos lectores sostienen que la falta de oxígeno viene de lejos y que incluso a principios de año, cuando los casos eran más aislados, se produjeron muertes por la falta de oxígeno. Mientras, otros no dan crédito a la falta de previsión que han tenido las autoridades y les cuesta entender que la principal planta de un medio tan necesario para tratar a los enfermos de un virus que lleva al menos un año y medio en circulación por el mundo se haya descuidado tanto como para sufrir una rotura que la deja sin funcionamiento.

"Luego de tantos días las noticias corriendo en Facebook ahora se da esta noticia para justificar la falta de oxígeno en el país", dice un comentarista. La lista de quienes se muestran defraudados con los medios estatales es prolija. "Está noticia tiene veracidad pero no inmediatez... Nos enteramos en las redes sociales primero y después por nuestros medios oficiales", "Pensé que eran fake news. Hace rato leí la noticia y era cierta. Señores, sigo sin entender por qué continúan otros medios informándonos de lo que nos sucede aquí adentro. ¿Dónde está la prensa, los medios nacionales de comunicación, para informar?".

"El nivel de contagio es cada vez más elevado y aún hay personas que no interiorizan la percepción del riesgo"

Mientras, la pandemia sigue descontrolada y las autoridades han puesto la vista en un nuevo punto negro: Pinar del Río. Pero el Gobierno provincial persiste en el error que está provocando una verdadera revolución entre los médicos cubanos, echar balones fuera. En los últimos días el primer ministro Manuel Marrero ha indignado a los sanitarios de toda la Isla por haber echado la culpa a los trabajadores de violar los protocolos y, por ello, provocar más casos de covid. Precisamente, el jefe del Gobierno estuvo de visita en la Empresa de Gases Industriales de Cuba el pasado viernes, cuando la falla ya era conocida por las autoridades, pero sus labores se limitaron aparentemente a "compartir" con los gaseros y recoger un libro de Fidel Castro.

Este sábado, las autoridades de la provincia occidental pusieron únicamente el foco en la población en general por saltarse la normativa. "El nivel de contagio es cada vez más elevado y aún hay personas que no interiorizan la percepción del riesgo. No hay medidas nuevas, sólo cumplir con las dictadas hace más de un año e imponer la disciplina en barrios y comunidades", sostuvo el director provincial de Salud Pública, Ariel Godoy del Llano.

Los datos indican que el 70% de los contagios en Pinar del Río es extradomiciliario, lo que, según el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Julio Cesar Rodríguez Pimentel, apunta a la "indisciplina como factor predominante".

