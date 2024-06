Las autoridades de La Habana hablan por primera vez de la existencia del Oropouche en la capital

La Habana/El virus de Oropouche se ha extendido por toda Cuba entre la poca higiene de algunos barrios, la acumulación de agua estancada por la temporada de lluvias y los constantes apagones. Las autoridades han aceptado su presencia en 13 de las 15 provincias de la Isla excluyendo a Camagüey y Artemisa, donde además la prensa oficialista niega su existencia.

Luego de que desde mayo las redes sociales acumularan decenas de testimonios de personas con los síntomas de la enfermedad, finalmente el pasado 24 de junio el Ministerio de Salud Pública aceptó la presencia del virus en nueve provincias, en un intento de controlar la información sobre la rápida propagación de la enfermedad por toda la Isla. Además, el dengue compite con el Oropouche y presenta riesgos más altos, sobre todo por la escasez de reactivos para el diagnóstico.

En la prensa local de las provincias donde no se ha señalado oficialmente la presencia del virus, hay reportes de las oficinas de Salud sobre la existencia del Oropouche en sus comunidades, confirmando así los múltiples testimonios en redes sociales.

En lugares como Matanzas se reporta una explosión de semana en semana, con más de 500 casos de febriles de una a la otra

“Nos dimos cuenta de que había lugares con una explosión amplia de febriles y diagnosticamos también el virus en el municipio de Matanzas (...) Ha habido una explosión de semana en semana, con más de 500 casos de febriles de una a la otra. Al cierre de la actual, existen 2 000, y sabemos que no todos acuden a los centros de Salud”, explicó este viernes al periódico Girón, el director provincial de Higiene y Epidemiología de Matanzas, Andrés Lamas Acevedo.

El diario Tribuna de La Habana informó sobre una reunión provincial de directores realizada este viernes en donde se trató la situación epidemiológica relacionada con el incremento de casos afectados por el virus de Oropouche y dengue, esto a pesar de que la capital no figura entre las nueve provincias reconocidas por el Gobierno con presencia de la enfermedad.

"Tenemos las experiencias que obtuvimos durante el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, por lo cual debemos impedir la propagación de la enfermedad", subrayó durante la reunión el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Liván Izquierdo Alonso.

De acuerdo con Tribuna de La Habana, Izquierdo Alonso, advirtió que los indicadores de contagios se acercan a números críticos por lo que urgió a incrementar el control de los casos y la búsqueda de ciudadanos con manifestaciones febriles.

14ymedio reveló, desde inicios de junio, la presencia del virus de Oropouche en las calles de La Habana, a donde llegó luego de extenderse por otras provincias como Santiago de Cuba, Cienfuegos y Mayabeque.

El epicentro de la pandemia es Santiago de Cuba

El epicentro de esta epidemia está en Santiago de Cuba, donde el pasado 27 de mayo, después de numerosas denuncias en redes, el Ministerio de Salud admitió la presencia en la Isla de la fiebre de Oropouche. Desde entonces, la situación se ha agravado considerablemente en esa provincia oriental, donde se reportan casos no diagnosticados, focos de mosquitos en vertederos de basura y aguas estancadas, e incluso, la presunta muerte de un joven de 22 años.

Uno de los que ha compartido de manera transparente su experiencia con la enfermedad es el escritor Arnoldo Fernández, vecino del municipio de Contramaestre, quien cuenta, día tras día, su calvario y los fuertes dolores en todo su cuerpo.

“Siento ganas de morir, porque el virus ataca con saña mi cuerpo y casi lo rinde. Paso todo el día sin comer nada, sólo me hidrato una y otra vez (...) el virus de Oropouche, aunque no lo consideren los expertos letal, es tan invasivo que degrada el cuerpo como sistema, lo hace blanco de un ataque despiadado hacia todas sus funciones vitales; si la persona no está bien alimentada, las diarreas, las sudoraciones excesivas, los vómitos y las altísimas fiebres, ponen en peligro su vida”, detalló en su muro de Facebook este sábado.