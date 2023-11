Las autoridades cubanas justifican el juicio por negligencia contra seis doctores de Bayamo

La repercusión del juicio a seis médicos del hospital de Bayamo (Granma) por la muerte de un hombre de 23 años en 2021 ha hecho reaccionar a Salud Pública con un comunicado en el que sostiene que el proceso se desarrolla "con apego a las garantías establecidas en las leyes". El texto, publicado este martes, subraya que "estos hechos han generado preocupación en parte del personal de la salud y en nuestro pueblo, los que han sido distorsionados por personas que carecen de información objetiva sobre el caso".

La nota explica que los encausados están en libertad y no han sido inhabilitados, ya que la vista se celebró los pasados 21 y 22 de noviembre tras realizar la investigación y, una vez que se haga pública la sentencia, podrá ser recurrida. El comunicado recuerda a los peores momentos de la pandemia, cuando el sector sanitario clamó contra las autoridades por las malas condiciones en que desarrollaban su labor y estas respondieron ensalzando, durante semanas, el heroísmo de los trabajadores del sector en un intento por controlar la molestia de la otrora joya de la corona.

El mensaje oficial a duras penas podrá en esta ocasión contener el malestar por una situación que va más allá de la emergencia sanitaria de aquel momento. Así lo demuestra el audio de una de las doctoras encausadas, publicado este lunes por el periodista cubano Ernesto Morales en sus redes. En él, la cirujana Yoandra Quesada, para quien la Fiscalía pide dos años de prisión, se despacha a gusto contando con todo tipo de detalles sobre lo ocurrido el día que el paciente ingresó en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, donde falleció, aunque la peor parte llega cuando, al final del relato, rompe a llorar por las penosas condiciones en que se encuentra la profesión.

El joven había sufrido un accidente, al parecer tras conducir su moto a unos 160 kilómetros por hora en una carrera ilegal

"El servicio de cirugía no tiene cirujanos ya, no tiene porque todo el mundo se le quiere ir; y no tienes médico en medicina interna, y no tienes otorrino y no tienes a nadie. Tus compañeros se van, todos tus compañeros. Estás trabajando solo, sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado. Nadie ve eso", lamenta, preguntándose cómo es posible, después de todo, acabar imputado por negligencia.

La cirujana describe punto por punto lo que recuerda de aquella jornada, cuando a mediodía recibió, junto con un compañero –Ristian Solano–, al paciente, acompañado, caminando, comunicativo y orientado. El joven había sufrido un accidente, al parecer tras conducir su moto a unos 160 kilómetros por hora en una carrera ilegal pero en el primer momento dijo haberse caído de la moto para minimizar su responsabilidad y evitar problemas, algo que la doctora Quesada dice comprender.

"Tú sabes que la Policía iba a controlar el hecho del accidente, iba a haber imputaciones diferentes sobre él, dígase quitarle la licencia...", asume. Quesada reivindica su condición de madre para empatizar con el joven y afirma que, pasado el primer susto y viendo que su salud se complicaba –"siento que algo me corre dentro", le dijo–, comenzó a sincerarse sobre lo ocurrido.

La situación empezó a complicarse a partir de ahí, cuando lo condujeron al salón y faltaba todo tipo de materiales, desde la aspiración quirúrgica a las sondas

La situación empezó a complicarse a partir de ahí, cuando lo condujeron al salón y faltaba todo tipo de materiales, desde la aspiración quirúrgica a las sondas. En el momento en que los cirujanos tienen que intervenir para actuar sobre las roturas esplénicas que se empezaron a producir –rupturas de hematomas internos posteriores a un traumatismo– emplean una sonda que, en palabras de Quesada, "apareció".

"Le pusimos el drenaje, adecuado o inadecuado, el que teníamos en ese momento", clama con contundencia."Porque a nadie, repito, le importa", dice para reafirmarse en su denuncia sobre la falta de apoyo que sienten los sanitarios que se ven obligados a trabajar con mínimos materiales y máxima presión.

El relato de la doctora da infinidad de detalles médicos sobre lo ocurrido en el quirófano, para acabar reprochando que jueces y fiscales no entienden de medicina pero "tampoco buscan a un médico experto que se le siente de frente y ayude".

Por este caso fueron apartados de la profesión en los últimos dos años y se enfrentan a entre 2 y 3 años de prisión e inhabilitación profesional seis médicos involucrados en la atención al paciente, cuyo nombre no ha trascendido. Se trata de Rafael José Sánchez Vázquez, Yoandra Quesada Labrada, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez, Henrry Rosales Pompa y Ristian Solano, por el que la Fiscalía pide tres años de cárcel.

La sentencia se dará a conocer en 15 días hábiles a contar desde el 22, cuando se celebró la segunda jornada de la vista oral.

