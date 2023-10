Las autoridades piden el apoyo de las 'mipymes" para recoger la basura en la capital cubana

"No podemos ni abrir la puerta del balcón porque se nos llena la casa de moscas", lamenta Clara, vecina de la calle 30, esquina a 37, en el municipio de Playa, en La Habana. A pocos metros de su vivienda, un enorme basurero lleva semanas creciendo sin que la Empresa de Servicios Comunales recoja los desechos. Lo que un día fue un barrio residencial, limpio y tranquilo, "ahora parece un vertedero", se queja la mujer.

Próxima a la clínica internacional Cira García, donde se atienden turistas y diplomáticos, la cuadra donde vive Clara no tiene la suerte de las grandes avenidas. "En estas calles más escondidas llevamos más de un mes sin que pasen los camiones de recogida", describe a 14ymedio esta habanera de 43 años. "Cada vez que nos quejamos nos dicen que no hay combustible para mover los vehículos".

Los vecinos de la zona han tomado fotos de los basureros "desde todos los ángulos" y algunas de las imágenes han llegado ante los ojos del intendente municipal. Los propios residentes en las cercanías han propuesto que se utilicen triciclos eléctricos para al menos "aliviar la situación". Algunos hasta han ironizado con la "selectiva falta de combustible", que no parece afectar a las patrullas policiales.

"Deberían ponerles detrás un carrito para que, mientras hacen sus rondas de vigilancia, también aprovechen y evacuen parte de la basura acumulada", opina Clara, pero intuye que su propuesta caerá en saco roto. "Cada vez que nos quejamos, nos dicen que trabajarán en eso pero así llevamos semanas, rodeados de los malos olores y las moscas".

Los problemas que atraviesan en la barriada, con los desechos acumulados, se multiplican por toda la ciudad. En una reunión realizada este jueves, el coordinador de Programas del gobierno capitalino, Orestes Llanes Mestres, calificó la crisis en la recogida de la basura como "el principal desafío de la ciudad en estos momentos".

El funcionario aseguró que el pasado miércoles se recolectaron 17.000 metros cúbicos de desechos en La Habana, lo que representa el 74% del total de basura que se genera diariamente en la ciudad. Pero los volúmenes que se han ido acumulando en las calles demandan más esfuerzos y recursos. Los municipios con mayores problemas son Cerro, Plaza de la Revolución, Marianao y Centro Habana.

En la reunión se anunció también que este fin de semana "se intensificarán las acciones de recogida de desechos en La Habana, con el apoyo de las empresas del Ministerio de la Construcción y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estatales y no estatales". Las autoridades habaneras reconocen que la situación de la basura "se refleja en los estados de opinión popular que cada día analizan el Partido y el Gobierno".

A pesar de las declaraciones oficiales, Clara y sus vecinos han perdido las esperanzas. "En esta cuadra no hay instituciones, ni empresas, por aquí tampoco pasan turistas, solo hay edificios familiares de tres o cinco pisos. No nos van a priorizar", opina. "Los que se salvaron son los que viven alrededor de la Casa de la Música de Miramar, como ahí van muchos extranjeros, no se ve este tipo de basurero fuera de control".

La acumulación de desperdicios tiene su propia cartografía. No la sufren por igual los residentes en las avenidas principales que aquellos que viven en calles menos transitadas. Pero, si algo ha provocado la actual crisis en los servicios comunales, es que una esquina de una zona pobre de Centro Habana y otra de la antes exclusiva Playa hayan quedado igualadas por la montaña de desechos, la peste y las moscas.

