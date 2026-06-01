Las autoridades reconocen que 100.000 niños no reciben leche por la falta de combustible

La producción de leche ha sido escasa, aunque el problema será más evidente cuando empiece la temporada de lluvias y las vacas den más pero siga sin poderse trasladar.

Madrid/Más de 100.000 niños en Cuba no tienen la leche que el Gobierno prevé para ellos, según contó en el programa Cuadrando la Caja, que dirige Marxlenin Pérez, Dayana Matech Vilá, vicepresidenta primera del grupo empresarial de la Industria Agroalimentaria. La precisión se refería previsiblemente a quienes reciben leche fluida, ya que la funcionaria hablaba en ese momento de un acopio que, si bien resulta insuficiente, no es el mayor de los problemas. “No tenemos el combustible”, afirmó.

Los primeros meses del año no se ha recogido toda la necesaria, subrayó Mateche, pero estos se corresponden con la temporada baja, cuando las vacas producen menos leche por el frío. En mayo, cuando aumentan las horas de sol y las lluvias comienza la alta, y ahí el problema será más evidente, aunque la empresa está buscando alternativas para paliar el daño, entre ellas la adquisición de triciclos eléctricos con paneles incorporados, que permiten trasladarla y mantenerla refrigerada.

“Pero en el caso de la leche en polvo también tenemos afectación”, dijo, de lo que se deduce que esos niños no están sumados a la cuenta de los 100.000. En La Habana, por ejemplo, todos los menores consumen así el producto, que no está llegando por la cancelación del servicio de las navieras internacionales a partir de las amenazas de sanciones que EE UU lanzó el 1 de mayo. “Teniendo a veces el financiamiento para poder adquirir la leche, no nos llegan acá, o sencillamente en el momento de ejecutar la operación, nos dicen, no, con ustedes no podemos operar”, dijo.

En La Habana, por ejemplo, todos los menores consumen así el producto, que no está llegando por la cancelación del servicio de las navieras internacionales a partir de las amenazas de sanciones que EE UU lanzó el 1 de mayo

El asunto se extiende a la carne por los mismos motivos. “Nosotros tenemos un compromiso para los niños entregarles o picadillo o carne de res, y ahora mismo, con la situación energética que estamos, que no podemos ir a los campos a acopiar el ganado, traerlo a la industria, industrializarlo y poder distribuirlo, estamos matando en las losas sanitarias”, contó, en referencia a los mataderos de pequeña escala, no industriales, que existen en Cuba, aunque a veces ni siquiera se puede llevar hasta ellas al animal.

El programa, que se emitió en televisión el pasado 24 de mayo, estaba centrado en los problemas de la producción de alimentos y cómo las circunstancias actuales han llevado a esa industria a reinventarse, aunque en la emisión emergieron los múltiples inconvenientes que afrontan las empresas estatales, más allá de la falta de combustible. Entre ellas, una de las más destacadas en lo que a la exportación se refiere: Apicuba, que ha “llegado a tener volúmenes de producción muy deprimidos en los últimos tiempos”, dijo su director general Alberto Vicente Águila Abreus.

El funcionario explicó que el nuevo esquema de financiamiento del sector ha sido beneficioso para los apicultores, pero la deuda sigue pesando. Los productores que exportan reciben un gran porcentaje de lo que se ingresa en divisas, con la particularidad de que les llega en la tasa cambiaria flotante que está vigente en el país y hoy asciende a 514 pesos por dólar.

“Solamente hemos introducido en el pago la miel que es la que se exporta. A medida que logremos ir exportando otros productos seguirá aumentando el esquema y estarán cobrando en divisa de igual manera. Y esto le ha dado a ellos la posibilidad de adquirir recursos ya también de una forma directa, porque la moneda que adquieren tiene un mayor poder adquisitivo”, explicó.

Este sistema funciona, dijo, desde hace un año, y aunque ha tenido efecto motivador, sigue arrastrando las deudas del anterior. “Primero se operaba con un esquema que era el pago en MLC por tonelada vendida. Ese esquema se paralizó y cuando nace el nuevo lo hace con una deuda de alrededor de unos 3,5 millones de pesos”, dijo. Según el directivo, ya se ha reducido en un 50%, pero hay conciencia plena de que los productores se sienten insatisfechos.

“En los últimos dos meses los movimientos han sido mucho más pequeños, porque también ha sido mucho más complejo la salida de la exportación, los cobros y demás, y eso nos ha atrasado en el tiempo. Pero está reconocida la deuda, está conciliada con los productores, y se va a pagar”, aseguró. Águila Abreus situó en 130.000 o 135.000 el total de colmenas que hay en Cuba y dijo que aspiran a aumentar los rendimientos. En 2025, los apicultores cubanos entregaron 440 toneladas de miel, mientras que este año van por 80 “volúmenes significativos, pero que no alcanzan las cifras previstas”, señala una información sobre este rubro publicada este mismo lunes el diario Escambray.

“Hay un grupo de estos productos que no se llevan hoy a los hoteles, que se venden en las tiendas que están creadas por el país para recaudar divisas"

Leonardo Martínez Cruz, director de Frutas Selectas, también habló de cómo ha tenido que reorientar el trabajo de su empresa, que suministraba productos a un sector que está casi completamente paralizado: el turismo. Exportar tampoco es sencillo, pero la compañía no renuncia a captar moneda extranjera, sostuvo, por la vía interna en este caso. “Hay un grupo de estos productos que no se llevan hoy a los hoteles, que se venden en las tiendas que están creadas por el país para recaudar divisas, y entonces eso pues precisamente lo convertimos en insumo para poder seguir produciendo y apoyar a estos productores que hoy están dando paso al frente”, resumió.

Matech Vilá explicó que también se han aprovechado las flexibilizaciones de la economía para favorecer la cooperación con las mipymes 100% privadas y puso varios ejemplos. Entre ellos, citó el caso de un negocio en La Habana que financia la compra de café al productor mientras la empresa estatal aporta la infraestructura industrial para procesarlo y comercializarlo. También contó que la Empresa Láctea de Pinar del Río, ante la escasez de leche, se ha aliado con privados y ahora produce pan, dulces y derivados cárnicos, incluyendo una nueva línea tecnológica de hamburguesas en Viñales financiada por el sector no estatal.

Los participantes en el programa no dieron por perdida la producción alimentaria, aunque creen que depende de factores organizativos y humanos, pero sobre todo de uno poco sorprendente: la capacidad de pagar en tiempo y forma al campesino. Quizá demasiado tarde para darse cuenta.