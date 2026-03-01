Una avería desata un río en las calles de una Habana sin agua

La Habana/Una avería en el sistema hidráulico de La Habana ha generado interrupciones en el suministro de agua en Guanabacoa y varias zonas de Habana del Este. La rotura ha provocado además una inundación de gran magnitud en la intersección de Calzada de San Miguel y Calle 1ra, en el municipio San Miguel del Padrón.

La potente fuga de agua brotando desde la vía, inundó sin control las calles hasta llegar incluso a las viviendas cercanas. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la fuerte corriente fue aprovechada por los niños para jugar, como si se tratara de un río. La ironía de ver tanta agua correr en una ciudad que sufre desabastecimiento crónico de agua, generó reacciones tanto de asombro como de indignación.

Según la empresa estatal Aguas de La Habana, la rotura sucedió alrededor de las 4:00 p.m. de este sábado, y la afectación ocurrió en el conducto de 48 pulgadas de la conductora Nudo A Tanque María Cristina. Como medida de seguridad y con el fin de facilitar las labores de reparación, se han paralizado siete equipos en la Fuente de Abasto del Gato.

En los comentarios a la publicación oficial, varios usuarios denunciaron cómo el problema de suministro de agua trasciende este incidente. Vecinos señalaron fallas de abastecimiento que se han prolongado por periodos de semanas, en zonas tan disímiles como Habana Vieja, Alturas de La Lisa, Luyanó, Altahabana, Arroyo Arenas, Playa y Cotorro.

Algunos usuarios comentan que la tubería estaba afectada desde antes, pero no había sido atendida por las autoridades

El episodio pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura hidráulica en la capital, que sufre décadas de deterioro sin reparaciones adecuadas y una demanda que supera la capacidad real del sistema. En la noticia publicada por el Gobierno de La Habana en su perfil oficial, algunos usuarios comentan que la tubería estaba afectada desde antes, pero no había sido atendida por las autoridades.

La indignación y el escepticismo de estas reacciones se enmarcan en una situación en que estas averías del sistema de abastecimiento, como también las persistentes incidencias en el sistema eléctrico, convierten lo básico en un desafío constante.

Aguas de La Habana informó que comunicará cuando concluyan las reparaciones y se restablezca el servicio. Mientras tanto, los habitantes de las zonas afectadas seguirán padeciendo interrupciones. La falta de suministro hidráulico se suma a la actual crisis y la escasez que asfixia a una población cada vez más descontenta.