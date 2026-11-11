Se avería la Guiteras al mismo tiempo que la Felton sale por mantenimiento

El pasado 27 de octubre, fue otra salida de esta misma CTE la que provocó un apagón parcial en la provincia de Pinar del Río.

La Habana/La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en Matanzas, ha vuelto a desconectarse del sistema energético nacional (SEN) este miércoles. Poco después de las cuatro de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) lo avisaba en redes con un escueto mensaje: “Fuera de línea la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras por salidero en el economizador”.

Según una nota en la prensa oficial, “hasta el momento, la UNE no ha precisado el tiempo estimado para su reincorporación ni el alcance de los daños, aunque brigadas de la entidad trabajan en la evaluación y reparación de la avería”.

El fallo de la central más importante del país coincide con la salida del SEN de la CTE Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, en Mayarí (Holguín), que desde este miércoles prevé un “mantenimiento energético” de 21 días. Se espera, pues, el recrudecimiento de los apagones, ya de por sí largos.

El sistema "mantuvo afectaciones por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas del día de ayer, incluido todo el horario de la madrugada"

De acuerdo con el parte publicado hoy por la UNE, el sistema “mantuvo afectaciones por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas del día de ayer, incluido todo el horario de la madrugada”. Para este miércoles, a primera hora preveía una afectación de 1.960 megavatios (MW) en la hora pico de la tarde noche, para una demanda de 2.900 MW. Es decir, que faltaría el 67,5% de lo necesario, lo cual se prevé que aumente con la avería de la Guiteras.

El pasado 27 de octubre, fue otra salida de esta misma CTE la que provocó un apagón parcial en la provincia de Pinar del Río. En el mensaje en redes de la UNE, varios usuarios comentaron con ironía: “Se había tardado”, al tiempo que otros observaban los “días oscuros” por venir con dos importantes centrales fuera de línea.

Tal y como publicó la agencia Prensa Latina, el mantenimiento de la Felton incluye trabajos “en la caldera, el condensador y los dos calentadores de aire regenerativo”. Según declaraciones del director en funciones de la central, Víctor Hugo González, “una de las tareas más complejas es el lavado integral de la caldera, que acumula 14 meses de explotación continua sin ese procedimiento y demandará unos 15 días de trabajo sostenido de las brigadas”.

Según González, durante esas dos semanas “está previsto resolver 160 reportes técnicos pendientes, identificados previamente por inspectores y operadores, lo que permitirá atender deficiencias acumuladas y verificar el estado de los equipos”. La nota oficial daba cuenta de la precariedad de la CTE de Mayarí: con capacidad para producir 260 MW, en las últimas semanas apenas aportaba 110 MW. Y, a modo de conclusión, casi advertía de posibles retrasos en las reparaciones: “El cumplimiento del cronograma exigirá una coordinación estrecha entre las entidades participantes, ante la complejidad de las labores y la necesidad de concluir las intervenciones en el plazo fijado”.

Uno de los comentarista al mensaje de las autoridades eléctricas fue contundente: “Sacan a la Felton hace dos días, ahora la Guiteras. Cuéntenme, directivos de la UNE, ¿con qué van a ponerle la electricidad a los mismos aplastados de siempre? Siempre somos los mismos pagando todo el déficit de sus VIP, yo de verdad no sé cómo no les da vergüenza, prefieren seguir gobernando sobre las cenizas que aceptar que Cuba les queda grande. Acaben de pintar un bosque y desaparezcan”.