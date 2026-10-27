Nueva desconexión parcial del sistema eléctrico nacional deja a Pinar del Río en apagón

Pinar del Río quedó desconectada del SEN este martes por el disparo de una línea de alta tensión.

La nueva caída coincide con otra salida de la termoeléctrica Guiteras y un déficit previsto que rozaba los 2.000 MW

La Habana/La provincia de Pinar del Río quedó desconectada del sistema eléctrico nacional (SEN) este martes por el disparo de una línea de alta tensión, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su perfil oficial. El incidente se produjo en una jornada ya difícil para el sistema, con una afectación prevista cercana a los 2.000 megavatios (MW) en el horario pico.

El escueto anuncio de la empresa estatal, publicado a las 13:21 indicaba que se registró “un disparo en la línea de 220 kV de Pinar-Mariel” que provocó la desconexión, sin añadir más detalles.

Casi dos horas antes, a las 11:44, la UNE había reportado que la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras había salido del sistema “por bajo vacío en el condensador”. La planta es la mayor unidad generadora del país, pero arrastra años de deterioro, obsolescencia y falta de mantenimiento, por lo cual difícilmente consigue mantenerse estable en el sistema. Según el recuento de este diario, se ha desconectado más de 24 veces este año.

El parte de la UNE publicado antes de estos incidentes ya anticipaba una jornada crítica. Con cuatro unidades termoeléctricas en avería –la 5 de Mariel, la 1 de Santa Cruz, la 2 de Felton y la 3 de Renté–, y otras cinco en mantenimiento –la 8 de Mariel, la 3 de Santa Cruz, la 5 y la 6 de Nuevitas y la 5 de Renté–, la empresa estatal pronosticaba una disponibilidad de 940 MW frente a una demanda máxima de 2.900 MW. Eso suponía una afectación de 1.990 MW en el horario pico. Las cifras no incluían la salida de la Guiteras ni la nueva desconexión parcial del SEN.

El pasado domingo, las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron desconectadas del SEN por el disparo de la línea Cueto-Renté. Cinco horas después la UNE anunció que se había restablecido la afectación de estas provincias.

El país ha sufrido más de seis desconexiones parciales del sistema eléctrico nacional en lo que va de año.

El país ha sufrido más de seis desconexiones parciales del sistema eléctrico nacional en lo que va de año. El sábado 10 de octubre, el disparo de la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas aisló cinco provincias orientales.

El 27 de agosto, otra perturbación en las líneas de transmisión volvió a separar las provincias orientales y sacó del sistema a las termoeléctricas de Felton, Nuevitas y Antonio Maceo, conocida como Renté. El 4 de marzo, la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, provocó otra desconexión parcial que afectó a más de la mitad del territorio nacional, desde Camagüey hasta Pinar del Río. El 4 de febrero, una falla en la red de alta tensión de Holguín dejó aisladas a cuatro provincias de la región oriental y provocó la salida de la central Felton.

A estas desconexiones parciales se suman los ocho colapsos totales que ha sufrido el sistema nacional en 2026: el más reciente ocurrió el 18 de septiembre, cuando el disparo de dos líneas de transmisión en la zona de Matanzas terminó por desconectar completamente la red nacional.

Las sucesivas caídas del SEN ocurren en un sistema afectado desde hace años por el envejecimiento de las termoeléctricas, la falta de combustible y las dificultades para acometer mantenimientos y reparaciones.

Las autoridades cubanas continúan atribuyendo la crisis al bloqueo petrolero de EE UU y a las sanciones impuestas por Washington contra los principales pilares económicos del régimen. La presión de la Administración Trump ha agravado una crisis energética de carácter multifactorial que se arrastra desde hace años sin que el Gobierno haya encontrado soluciones de fondo.

Son los ciudadanos quienes siguen sufriendo diariamente las consecuencias de esta crisis. El Gobierno insiste en llamar a la población a “resistir”, mientras el deterioro de las condiciones de vida profundiza el malestar social.