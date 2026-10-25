Santiago de Cuba y Guantánamo se desconectan del SEN por el disparo de una línea de alta tensión

Una calle de Santiago de Cuba durante un apagón. La región oriental ha sufrido más de cinco desconexiones del SEN este año.

Madrid/Las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron desconectadas del sistema eléctrico nacional (SEN) este domingo, después del disparo de una línea de transmisión de alta tensión. La nueva avería se suma a una lista de desconexiones parciales que han golpeado durante 2026 a la región oriental, una de las más castigadas por los prolongados apagones consecutivos.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó en su canal de WhatsApp a las 13:14 que el incidente ocurrió en la línea Cueto-Renté y que ya se activaron “los protocolos para su restauración”. “Disparo de la Línea Cueto Renté, desconectando del SEN a las provincias de Gtmo y Stgo de Cuba”, señaló el comunicado.

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba confirmó en su canal de Telegram que la interrupción afecta a ambos territorios. “Como consecuencia de un disparo en la Línea 220 kV las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo se encuentran sin servicio eléctrico”, indicó la entidad.

Pocas horas antes, la UNE había anunciado la reconexión de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, la mayor unidad generadora del país, que este sábado había salido del sistema debido a que “una falsa lectura del sistema automático reflejó vibraciones en la turbina y automáticamente sacó a la planta del sistema”, según informó el periodista oficialista José Miguel Solís. La central, que arrastra años de deterioro y falta de mantenimiento y opera más allá de su vida útil, se ha desconectado al menos 23 veces este año y difícilmente consigue mantenerse estable en el sistema.

“Como consecuencia de un disparo en la Línea 220 kV las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo se encuentran sin servicio eléctrico”

El parte de la UNE publicado esta mañana, antes del disparo que afectó a la región oriental, estimaba para el horario pico una disponibilidad de 1.120 megavatios (MW) frente a una demanda de 2.850 MW, con una afectación prevista de 1.760 MW. El día anterior la afectación máxima por déficit de generación fue de 1.843 MW.

El oriente del país ha sufrido varias desconexiones del SEN este año. El sábado 10 de octubre, el disparo de la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas aisló cinco provincias orientales, y la UNE anunció el restablecimiento tras más de dos horas.

El 27 de agosto, otra perturbación en las líneas de transmisión volvió a separar las provincias orientales y sacó del sistema a las termoeléctricas de Felton, Nuevitas y Antonio Maceo, conocida como Renté. El 4 de febrero, una falla en la red de alta tensión de Holguín dejó aisladas Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde viven unos 3,4 millones de personas, y provocó la salida de la central Felton.

Según el recuento de este diario, al menos cinco desconexiones parciales del SEN han ocurrido este año en el país. A ellas se suman los ocho colapsos totales: el más reciente ocurrió el 18 de septiembre, cuando el disparo de dos líneas de transmisión en la zona de Matanzas terminó por desconectar completamente la red nacional.

Los sucesivos colapsos ocurren en un sistema afectado desde hace años por el envejecimiento de las termoeléctricas, la falta de combustible y las dificultades para acometer mantenimientos

Los sucesivos colapsos ocurren en un sistema afectado desde hace años por el envejecimiento de las termoeléctricas, la falta de combustible y las dificultades para acometer mantenimientos y reparaciones.

De acuerdo con el parte de la UNE de esta mañana, nueve unidades de cinco termoeléctricas permanecían fuera del sistema. Cinco de ellas por averías: las unidades 1 y 2 de la central Santa Cruz, la 2 de Felton y las 3 y 6 de Renté. Las otras cuatro por mantenimiento: la unidad 8 de Mariel, la 3 de Santa Cruz, la 5 de Nuevitas y la 5 de Renté. Para el horario pico, la empresa preveía la entrada de la unidad 2 de Santa Cruz, con 80 MW, y de la 6 de Renté, con 50 MW, ambas en proceso de arranque.