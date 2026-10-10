Una nueva desconexión parcial del SEN deja sin electricidad al oriente de Cuba

La línea averiada conecta la zona de Nuevitas, en Camagüey, con Las Tunas y forma parte de la red de transmisión de 220 kilovoltios.

El disparo de una línea de alta tensión entre Nuevitas y Las Tunas agrava la crisis energética, tras ocho colapsos totales del sistema en lo que va de año

La Habana/Otra desconexión parcial del sistema eléctrico nacional (SEN) afectó este sábado al oriente de Cuba, después de que una avería en una línea de transmisión de alta tensión provocara la separación de esa región del resto de la red eléctrica. El incidente se produce cuando el país acumula ocho colapsos totales en 2026 y numerosas interrupciones regionales, en medio de una crisis energética que mantiene a millones de cubanos sin electricidad durante buena parte del día.

“Dispara la línea 220 kV Nuevitas-Tunas, lo que provoca una desconexión parcial del SEN en la zona oriental”, informó la Unión Eléctrica (UNE) a las 12:46 de la tarde en sus redes sociales. La empresa estatal no precisó inicialmente las provincias afectadas, la magnitud de la pérdida de generación ni las causas que provocaron la salida de servicio de esa infraestructura.

La línea averiada conecta la zona de Nuevitas, en Camagüey, con Las Tunas y forma parte de la red de transmisión de 220 kilovoltios que permite transportar electricidad entre distintas regiones del país. Su desconexión cortó el suministro en el oriente, una de las zonas más castigadas por los apagones y donde se encuentran centrales termoeléctricas fundamentales para el funcionamiento del sistema.

La nueva avería llega en otra jornada de severas afectaciones eléctricas. Según el parte oficial de la UNE para este sábado, a las seis de la mañana la disponibilidad de generación era de apenas 1.250 megavatios (MW), frente a una demanda de 2.470 MW. En ese momento ya se encontraban afectados 1.222 MW por falta de capacidad de generación.

La avería de este sábado es, al menos, la quinta desconexión parcial documentada durante 2026 por este diario

Para el horario de mayor consumo, la empresa estatal pronosticó una demanda de 2.900 MW, una disponibilidad de 1.250 MW y una afectación de 1.680 MW. Estas previsiones fueron realizadas antes de que se notificara la nueva desconexión oriental, por lo que no reflejan sus posibles consecuencias sobre el suministro.

El parte identificaba además averías en la unidad 2 de Felton y en las unidades 3 y 6 de la central Antonio Maceo, mientras otras tres unidades permanecían en mantenimiento. A esas limitaciones se suman las dificultades de la generación distribuida, afectada por la falta de combustible y la indisponibilidad de equipos.

La avería de este sábado es, al menos, la quinta desconexión parcial de gran magnitud documentada durante 2026 por este diario. El pasado 4 de febrero, una falla en la red de alta tensión de Holguín provocó la separación de cuatro provincias orientales –Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo–, donde viven unos 3,4 millones de personas. El incidente ocasionó también la salida del sistema de la central Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, una de las principales fuentes de generación eléctrica de esa región.

A las caídas parciales se suman los ocho colapsos totales que ha sufrido el SEN durante este año

Un mes después, el 4 de marzo, la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, provocó otra desconexión parcial que afectó a más de la mitad del territorio nacional, desde Camagüey hasta Pinar del Río. En aquella ocasión, el fallo se atribuyó inicialmente a un salidero en la caldera de la mayor unidad generadora de Cuba. El restablecimiento resultó especialmente complicado por la escasez de combustible diésel necesario para poner en funcionamiento los sistemas de generación distribuida.

Agosto fue otro mes particularmente difícil para la red eléctrica. El día 1, una nueva desconexión dejó sin servicio a buena parte del occidente y centro del país, con unos 4,5 millones de habitantes afectados. La interconexión pudo recuperarse casi siete horas después, aunque numerosos circuitos continuaron sin electricidad por el déficit de generación.

El 27 de agosto, otra perturbación en las líneas de transmisión volvió a separar del SEN las provincias orientales. La avería provocó la salida de varias termoeléctricas, entre ellas las de Felton, Diez de Octubre, en Nuevitas, y Antonio Maceo, en Santiago de Cuba. La Unión Eléctrica anunció el restablecimiento de la interconexión pasadas las diez de la noche.

A las caídas parciales se suman los ocho colapsos totales que ha sufrido el SEN durante este año. El más reciente ocurrió el 18 de septiembre, cuando el disparo de dos líneas de transmisión en la zona de Matanzas terminó por desconectar completamente la red nacional. La recuperación de la interconexión tardó unas 32 horas, aunque numerosos hogares continuaron a oscuras después de que las autoridades anunciaran su restablecimiento.