Nuevo apagón total en Cuba por el colapso del sistema eléctrico

La Habana, este viernes, en la esquina de las calles Águila y Reina.

La Habana suma al apagón total la afectación en el suministro de gas manufacturado

La Habana/La octava desconexión total del sistema eléctrico nacional (SEN) en lo que va de 2026 dejó este viernes nuevamente a Cuba sin electricidad. “Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación”, informó el Ministerio de Energía y Minas.

La Unión Eléctrica (UNE) precisó que primero se produjo el disparo de la línea de transmisión de 220 kV Matanzas-Cienfuegos y, posteriormente, el de la línea Matanzas-Santa Clara. En un primer momento, el sistema quedó dividido entre las zonas oriental y occidental, hasta que, minutos después, se produjo la desconexión total del SEN. La UNE señaló además que se habían identificado condiciones meteorológicas inestables en la zona.

El apagón se suma a siete desconexiones completas registradas desde marzo. Las dos primeras ocurrieron los días 16 y 21 de ese mes; en julio el SEN cayó otras tres veces, el 6, el 10 y el 14, y a comienzos de agosto se produjeron dos colapsos sucesivos, los días 2 y 3. El último ocurrió mientras las autoridades todavía intentaban recuperar el sistema de la caída anterior.

“Hacía varias horas que tenía electricidad, y me dio tiempo a cargar las lámparas recargables y la estación de carga, para aguantar esta nueva desconexión”

La frecuencia de los colapsos se ha acelerado: después de más de tres meses entre las caídas de marzo y las siguientes, en julio hubo tres en apenas ocho días y las dos de agosto se sucedieron en menos de 24 horas.

En La Habana, la caída sorprendió a numerosos vecinos que apenas habían recuperado el servicio después de los cortes habituales. “Justo cuando vinieron a cambiar los transformadores aquí”, lamentó un residente de Luyanó.

En Centro Habana, una mujer tuvo algo más de suerte. “Hacía varias horas que tenía electricidad, y me dio tiempo a cargar las lámparas recargables y la estación de carga, para aguantar esta nueva desconexión”, contó a 14ymedio.

A las caídas totales de este año se han sumado además varias desconexiones parciales

La situación en la capital se complica además por los problemas con el gas manufacturado. “En estos momentos se mantiene el suministro de gas natural hacia nuestras instalaciones, aunque los volúmenes recibidos aún no permiten alcanzar los niveles de presión necesarios para restablecer el servicio a la población”, informó este viernes la Empresa de Gas Manufacturado. Si se mantiene esa estabilidad, añadió, “se prevé que durante la noche y madrugada del sábado se logre una mejoría gradual”.

Los sucesivos colapsos ocurren en un sistema afectado desde hace años por el envejecimiento de las termoeléctricas, la falta de combustible y las dificultades para acometer mantenimientos y reparaciones. A las caídas totales de este año se han sumado además varias desconexiones parciales.

El 1 de agosto, una falla separó del sistema a varias provincias occidentales y, el 27 del mismo mes, otra perturbación aisló la región oriental, desde Holguín hasta Guantánamo. También el 4 de marzo una caída parcial dejó sin electricidad a buena parte del país.

Las autoridades tampoco han precisado cuánto podría demorar esta vez la recuperación del SEN. Como en las desconexiones anteriores, el restablecimiento pasa por crear pequeños sistemas eléctricos aislados, incorporar progresivamente las unidades de generación y volver a enlazar las distintas regiones hasta volver a integrar la red nacional.