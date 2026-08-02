Otra caída parcial del SEN deja sin luz al occidente de Cuba durante casi siete horas

Al amanecer, desde la Redacción de '14ymedio' se observaba prácticamente toda la capital sin electricidad

La Habana/La zona occidental de Cuba volvió a enlazarse al sistema eléctrico nacional (SEN) durante la madrugada de este domingo, después de casi siete horas de desconexión que dejaron totalmente sin electricidad a Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.

Aunque la Unión Eléctrica (UNE) anunció el restablecimiento del sistema eléctrico a la 1:10 de la madrugada, numerosos usuarios de varios puntos de esas provincias denuncian que continúan sin electricidad. Al amanecer, desde la Redacción de 14ymedio se observaba prácticamente toda la capital en apagón, excepto por algunas zonas de El Cerro y La Habana Vieja.

El colapso parcial del SEN se inició a las 6:07 de la tarde del sábado. Según la UNE, la caída ocurrió tras un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV entre Matanzas y Cienfuegos y entre Matanzas y Santa Clara, una falla que provocó la división del sistema y dejó sin servicio a las cinco provincias occidentales del país.

La recuperación avanzó de manera escalonada. La empresa informó una hora después que los hospitales y centros vitales ya contaban con servicio eléctrico y que se preparaban las unidades generadoras de la zona occidental para su reincorporación al SEN.

Al amanecer, desde la Redacción de '14ymedio' se observaba prácticamente toda la capital en apagón, excepto por algunas zonas de El Cerro y La Habana Vieja

A las 12:25 de la noche, la UNE anunció la sincronización de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica Renté, uno de los primeros pasos para recuperar la conexión total. Más tarde se incorporaron al sistema las unidades de Energas Varadero 1 y 3, mientras continuaba el arranque de la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez, las unidades 1 y 2 de la Central Ernesto Guevara y el ciclo combinado de Energas Boca de Jaruco.

Las informaciones oficiales eran recibidas con incredulidad por numerosos usuarios, porque la reconexión del SEN no implicaba que todos hubieran recuperado el servicio eléctrico. En los comentarios de la propia publicación de la UNE, residentes de La Habana, Matanzas, Artemisa y Cienfuegos aseguraban continuar en apagón.

El nuevo colapso ocurrió en una red eléctrica al límite de sus capacidades. Este sábado, diez unidades generadoras estaban fuera de servicio, seis de ellas por averías y cuatro por mantenimiento. Entre las plantas detenidas se encontraba la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la mayor del país, que continúa funcionando más allá de su vida útil y arrastra años de deterioro y falta de mantenimiento. Solo en 2026, la central ha salido del sistema más de 20 veces por averías y otros problemas técnicos.

Esta desconexión del SEN en la zona occidental se suma a las cinco caídas totales del sistema registradas en lo que va de año. Solo en julio, el sistema eléctrico nacional colapsó tres veces consecutivas en menos de ocho días.

Esta desconexión del SEN en la zona occidental se suma a las cinco caídas totales del sistema registradas en lo que va de año

La nueva caída se produce pocos días después de que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconociera que algunas comunidades acumulan hasta 105 días sin electricidad y que la crisis energética cubana “no tiene una solución a corto plazo” y “no hay energía para repartir”.

Las autoridades cubanas continúan atribuyendo la crisis al bloqueo petrolero de EE UU y a las sanciones impuestas por Washington contra los principales pilares económicos del régimen. La presión de la Administración Trump ha agravado una crisis energética de carácter multifactorial que se arrastra desde hace años sin que el Gobierno haya encontrado soluciones de fondo.

Son los ciudadanos quienes siguen sufriendo diariamente las consecuencias de esta crisis. El Gobierno insiste en llamar a la población a “resistir”, mientras el deterioro de las condiciones de vida profundiza el malestar social. En los últimos meses se han vuelto frecuentes las protestas en distintos puntos del país, principalmente en la capital, expresadas mediante cacerolazos, quema de basureros, bloqueos de carreteras y otras formas de descontento.