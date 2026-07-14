Colapsa el sistema eléctrico: Cuba registra su tercer apagón total en lo que va de julio

La caída del SEN del pasado viernes había sido la segunda en menos de una semana y la cuarta de este año

La Habana/El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) volvió a sufrir este martes una desconexión total, apenas dos días después de que las autoridades anunciaran la interconexión del servicio en todo el país tras el apagón del pasado viernes. Es el tercer colapso del sistema en ocho días y el quinto en lo que va de año.

La confirmación del nuevo apagón total, ocurrido a las 11:05 de la mañana (hora de Cuba), la dio el medio oficialista Cubadebate, que informó de una “nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional”, aunque inicialmente no ofreció detalles sobre las causas del fallo. Según el reporte, el Ministerio de Energía y Minas inició de inmediato las labores para restablecer el servicio.

Una hora después, la Unión Eléctrica (UNE) informó en sus redes sociales que preparaba los esquemas para crear microsistemas y que, “una vez estén las condiciones, se comenzará la energización de los centros vitales”.

“Solo este país aguanta eso”

Los usuarios recibieron con ironía la información publicada por el medio, una reacción que dejaba entrever el cansancio y la angustia ante una crisis que no da tregua. “Solo este país aguanta eso”, protestó un internauta. “Que lo dejen en el piso, total”, resumió otro con humor.

El domingo, la UNE había asegurado que a las 6:30 de la mañana el SEN había quedado interconectado en todo el país y anunció la reincorporación de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Sin embargo, miles de cubanos continuaban denunciando cortes del servicio incluso después de esa declaración oficial.

Este último apagón ocurre justo después de los dos colapsos generales de la semana pasada y eleva a cinco las caídas completas del sistema en lo que va de año y a diez en menos de dos años.

“Que lo dejen en el piso, total”

La crisis eléctrica se ha agravado en las últimas semanas. En el momento de mayor demanda, el déficit de generación ha obligado a desconectar de forma simultánea hasta el 70% del país. En barrios de La Habana se han registrado cortes de más de 35 horas consecutivas y, en varias provincias, los apagones se han prolongado durante tres días.

El propio Gobierno ha calificado la situación del SEN de “crítica” y “extremadamente tensa”. La red eléctrica arrastra décadas de falta de inversiones y averías en las termoeléctricas, a lo que se suma la escasez de combustible. Las autoridades atribuyen además la crisis al bloqueo petrolero de Estados Unidos y a las recientes sanciones contra algunos de los principales pilares económicos del Gobierno cubano, que, según sostienen, dificultan la importación de combustible.

La recuperación podría prolongarse durante horas o incluso días. El restablecimiento del servicio suele comenzar con las fuentes de generación de arranque rápido, como los parques solares, las hidroeléctricas y los grupos electrógenos, para alimentar pequeñas zonas que después se van enlazando hasta reconstruir toda la red.