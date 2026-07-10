Segundo apagón total en Cuba en una misma semana

Es el cuarto colapso del sistema eléctrico nacional en lo que va de año y el noveno desde octubre de 2024

La Habana/La semana laboral comenzó con la caída total del sistema energético (SEN) y así mismo termina este viernes. Esta vez, el anuncio de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) fue más breve que la anterior: "16:30 horas. Caída total del Sistema Eléctrico Nacional", informó la estatal en sus redes. Se trata del cuarto colapso del SEN en lo que va de año y el noveno desde octubre de 2024.

Los comentarios que enseguida llenaron la publicación evidenciaban no solo la actitud resignada con la que los cubanos se toman ya la crisis energética, sino que la mayoría ni siquiera tiene fluido eléctrico para enterarse. "¿En qué momento lo habían puesto?", "Ah, ¿porque estaba funcionando? No lo notaba", "¿Estaba en pie?", eran algunas de las expresiones.

La situación se veía venir, dos días después de que el déficit marcara un récord tanto en megavatios (MW) como en porcentaje. Para una demanda máxima de 3.100 megavatios (MW), se registró a las 8:20 pm un faltante de 2.341 MW, “una cifra superior a lo planificado debido a la no entrada de unidades previstas”, justificaba ayer la UNE en su reporte diario. Ello supuso la ausencia de más de tres cuartas partes de la energía necesaria para el país (75,5%).

La afectación del jueves no fue tan alta, pero aun así indicaba que el sistema pendía de un hilo: faltaron 2.237 MW de los 3.200 MW que alcanzó la máxima demanda, a las 9 pm. Para esa misma demanda prevista, este viernes, se preveían 1.952 MW de déficit. No ha llegado a cumplirse.

Para esa misma demanda prevista, este viernes, se preveían 1.952 MW de déficit. No ha llegado a cumplirse

Nada menos que 11 de las 16 unidades que tiene la Isla repartidas en distintas centrales termoeléctricas se encuentran paradas, por avería o por mantenimiento. Esto incluye la más importante del país, la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, y las más importantes de oriente, la Felton en Holguín y la Renté en Santiago de Cuba.

Si para los cubanos de a pie estos números tienen una traducción –apagones–, para el régimen tiene otra: posibles protestas. No es baladí, en la víspera del quinto aniversario del 11 de julio de 2021. En las últimas jornadas, en los que la crisis energética arrecia, se han multiplicado las manifestaciones.

De una de las más recientes fue testigo 14ymedio, este miércoles y a plena luz del día. Decenas de vecinos del municipio habanero de Regla, exhaustos no solo por la falta de luz sino también de agua, exigieron respuestas ante las sedes del Gobierno y del Partido municipal. Bajo un sol intenso, este diario observó a mujeres con niños, ancianos, hombres en chancletas, motorinas, triciclos, una patrulla de la Guardia Operativa de la Policía y varios agentes uniformados intentando contener la tensión.

El miércoles mismo amaneció la capital con las huellas de otras varias protestas. En la esquina de Belascoaín y Ánimas, en Centro Habana, quedaban sobre el asfalto cenizas, piedras, pedazos de madera, cartones chamuscados y restos de basura quemada. Las imágenes tomadas por 14ymedio muestran una calle donde permanecen las huellas de una noche de tensión en medio del hartazgo popular.

Videos de cacerolazos, calles bloqueadas y basura incendiada se han multiplicado desde varios puntos de la ciudad. En Centro Habana, los vecinos salieron a la calle tras apagones que, según reportes difundidos en redes, superaron las 80 horas. También en el municipio de La Lisa se registraron protestas, después de más de 40 horas de apagón. En Alamar, en Habana del Este, grupos de residentes golpearon cazuelas y quemaron basura en plena vía pública.