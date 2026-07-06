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Colapsa de nuevo el sistema eléctrico nacional en Cuba

Energía

La "desconexión total" ocurre tres días después de la más reciente avería de la mayor central termoeléctrica del país

CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, que sufrió el viernes una nueva salida del sistema.
CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, que sufrió el viernes una nueva salida del sistema. / Girón
14ymedio

06 de julio 2026 - 12:49

La Habana/Este lunes, tres días después de la enésima salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor del país, aquellos cubanos que aún tienen conexión a internet han podido leer las palabras más temidas por parte de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). "Ocurre una desconexión total del sistema electroenergético nacional", anunciaba la estatal en un breve post de Facebook, que remataba como es habitual, indicando que "se investigan las causas".

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