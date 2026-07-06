Colapsa de nuevo el sistema eléctrico nacional en Cuba
Energía
La "desconexión total" ocurre tres días después de la más reciente avería de la mayor central termoeléctrica del país
La Habana/Este lunes, tres días después de la enésima salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor del país, aquellos cubanos que aún tienen conexión a internet han podido leer las palabras más temidas por parte de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). "Ocurre una desconexión total del sistema electroenergético nacional", anunciaba la estatal en un breve post de Facebook, que remataba como es habitual, indicando que "se investigan las causas".