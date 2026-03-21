Segundo apagón total en Cuba en menos de una semana

En La Habana, el sonido que domina es el rugido de los generadores, que mantienen las mínimas luces encendidas en la noche que se avecina.

La Habana/Madrid/Apenas cinco días después de producirse el más reciente colapso, este sábado ha vuelto a caer en su totalidad el sistema eléctrico nacional (SEN). La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus informó sobre las 7:00 de que la desconexión del SEN ocurrió sobre las 6:32 pm, pero antes, los canales de Telegram de las filiales de la UNE se llenaron de mensajes que avisaban de ello.

Concretamente, como respuesta a una comunicación de la Empresa Eléctrica de La Habana, publicada a precisamente a las 6:32, que indicaba que "por disparado automático por frecuencia (DAF) se afecta el servicio eléctrico en algunos circuitos de varios municipios". "En el Bloque 4 se fue la luz sobre las 6.30 pm y aún sin anunciar, ¿qué pasó?", "¿Alguien tiene luz?", "Ya digan que se cayó el SEN, no sean tímidos" y "Dice el SEN que no aguanta una mentira más", eran algunos de los centenares de comentarios que acumuló la publicación en pocos minutos. En la capital, el sonido que domina es el rugido de los generadores, que mantienen las mínimas luces encendidas en la noche que se avecina.

"En el Bloque 4 se fue la luz sobre las 6.30 pm y aún sin anunciar, ¿qué pasó?", "¿Alguien tiene luz?", "Ya digan que se cayó el SEN, no sean tímidos"

Se trata de la tercera caída del sistema en menos de un mes, contando con la parcial que, el pasado 4 de marzo, dejó a dos tercios del país sin luz, desde Camagüey hasta Pinar del Río. En aquella ocasión, la causa fue una avería en la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas. Sin embargo, no hubo motivos claros en el colapso del pasado lunes ni el de este sábado. El medio oficialista Cubadebate expuso: "Es la tercera caída que se produce en el mes de marzo, tras la imposición del bloqueo de combustibles realizado por el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba".

Entre finales de 2024 y principios de 2025 se registraron cinco desconexiones de alcance nacional o regional, algunas provocadas por fallas en unidades clave y otras por déficits extremos de generación, que obligaron a desconectar bloques completos para evitar daños mayores. En varias ocasiones, la caída total del SEN dejó al país a oscuras durante horas, con procesos de restablecimiento lentos y escalonados por microsistemas.

La recuperación tras los últimos colapsos ha sido difícil debido a la falta de combustible –recrudecida en estos dos meses de bloqueo petrolero–, necesario para hacer funcionar precisamente esos microsistemas o "microislas", para dar servicio a zonas determinadas.

La caída de hoy coincide con la presencia en La Habana del llamado Convoy Nuestra América, una delegación de unos 650 visitantes de 33 países pertenecientes a organizaciones y plataformas de izquierda, entre ellos políticos radicales como el español Pablo Iglesias o el británico Jeremy Corbyn, que este viernes fueron recibidos por todo lo alto en un acto presidido por Miguel Díaz-Canel.