Colapsa en su totalidad el sistema eléctrico nacional en Cuba

La UNE dice que "comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", pero sin proporcionar ninguna explicación

Madrid/La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que ocurrió una desconexión total del sistema energético nacional (SEN), es decir, un apagón simultáneo en todo país. Lo hizo mediante unas breves líneas, a través del canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana, indicando que "comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", pero sin proporcionar ninguna explicación.

En la capital, se fue la luz de de una extraña manera. "Fue como un apagarse, encenderse y volver a apagarse inmediatamente", refiere una vecina de Nuevo Vedado. Residentes en provincias reportan también el corte súbito de la electricidad.

"Fue como un apagarse, encenderse y volver a apagarse inmediatamente", refiere una vecina de Nuevo Vedado

Se trata del primer colapso total del SEN en lo que va de 2026. El pasado 4 de marzo, la salida por una avería imprevista de la central (CTE) Antonio Guiteras, en Matanzas, provocó la caída del sistema en dos tercios del país, desde Camagüey hasta Pinar del Río. Fue difícil recuperar entonces el servicio, debido a la falta de combustible –recrudecida en estos dos meses de bloqueo petrolero–, necesario para hacer funcionar "microsistemas" o "microislas" para dar servicio a zonas determinadas.

Entre finales de 2024 y principios de 2025 se registraron varias desconexiones de alcance nacional o regional, algunas provocadas por fallas en unidades clave y otras por déficits extremos de generación, que obligaron a desconectar bloques completos para evitar daños mayores. En varias ocasiones, la caída total del SEN dejó al país a oscuras durante horas, con procesos de restablecimiento lentos y escalonados por microsistemas.

Los prolongados apagones desde la más reciente caída parcial del sistema, que han superado los tres días en algunos lugares, han vuelto a prender la mecha de la indignación en toda la Isla, que este lunes amaneció tras su décima noche seguida de cacerolazos. El punto culminante de estas protestas ocurrió el pasado viernes en Morón (Ciego de Ávila), donde decenas de vecinos salieron a manifestarse al grito de "Libertad".

Para este lunes, estaba anunciada la comparecencia pública del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga

La marcha recorrió distintas zonas de la ciudad al ritmo de los cacerolazos, llegó hasta una unidad de la Policía y terminó frente a la sede del Partido Comunista de Cuba, donde los manifestantes irrumpieron en el edificio, arrojaron muebles y pancartas a la calle y levantaron una hoguera en plena vía pública.

Varias personas han sido detenidas por lo que el régimen considera "actos vandálicos" y las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país, con la orden de "impunidad cero".

Para este lunes, estaba anunciada la comparecencia pública del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, para dar detalles sobre lo que ya confirmó a NBC News: que los cubanos en el exterior, incluidos los residentes en EE UU, podrán invertir en negocios privados de la Isla. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo el viernes que la intervención sería por televisión, probablemente en el programa Mesa Redonda. No habrá ningún cubano para verlo si prosigue el colapso del sistema.