Manifestantes toman la sede del Partido Comunista en Morón e intentan incendiarla

Los manifestantes sacaron sillas, mesas y carteles de propaganda del interior del inmueble y los amontonaron en la calle para prenderles fuego.

Al grito de "¡Libertad!", decenas de vecinos de la ciudad avileña protestan contra los interminables apagones y se enfrentan a la Policía. Hay por lo menos cinco detenidos

La Habana/“¡Libertad!”. Ese fue el grito que resonó la noche de este viernes en las calles de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, cuando decenas de vecinos salieron a protestar contra los apagones que asfixian al país. La marcha recorrió distintas zonas de la ciudad al ritmo de los cacerolazos, llegó hasta una unidad de la Policía y terminó frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC), donde los manifestantes irrumpieron en el edificio, arrojaron muebles y pancartas a la calle y levantaron una hoguera en plena vía pública.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de personas avanzando por las calles del municipio avileño mientras reclaman el fin de los apagones que golpean a toda la Isla, pero que suelen ser más prolongados en los pueblos y ciudades del interior. Según varios testimonios, cuando la marcha llegó frente a la unidad policial los manifestantes fueron recibidos con amenazas y agentes armados incluso con machetes.

La protesta continuó hasta la sede municipal del PCC. En algunas imágenes se observa cómo los manifestantes sacan sillas, mesas y carteles de propaganda del interior del inmueble y los amontonan en la calle para prenderles fuego. También se ve cómo intentaron incendiar el edificio, símbolo del control político del régimen en el territorio.

La prensa oficialista habla de “hechos vandálicos” protagonizados por “un grupo de personas” del consejo popular de El Vaquerito

La escena contrasta con la versión publicada por el periódico oficialista Invasor, que describió lo ocurrido como “hechos vandálicos” protagonizados por “un grupo de personas” del consejo popular de El Vaquerito. Según el medio estatal, lo que comenzó como una protesta pacífica por la situación eléctrica y la escasez de alimentos “derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido”, donde un grupo reducido habría apedreado la entrada del inmueble y provocado un incendio con muebles de la recepción.

Las imágenes difundidas por los vecinos cuentan una historia más compleja. En varios videos se ve a decenas de personas caminando por la ciudad, golpeando calderos y coreando consignas. Algunos testigos aseguran que la marcha avanzó sin incidentes durante un largo tramo, hasta que se concentró frente a la sede del PCC, donde la tensión con las fuerzas de seguridad terminó por estallar.

Uno de los momentos más graves de la noche quedó registrado en una grabación que circula en redes sociales: un joven es trasladado en brazos por varios manifestantes después de recibir un disparo en el muslo. Según los testimonios difundidos por residentes del lugar, el tiro habría sido efectuado por un agente de la Policía que intentaba dispersar a la multitud congregada frente al edificio del Partido.

En las imágenes se observa cómo varias personas cargan al herido mientras intentan apartarlo de la zona para brindarle primeros auxilios. El periódico oficialista niega la versión del disparo y asegura que el lesionado se encontraba “en estado de embriaguez” y “sufrió una caída”. También afirma que la persona está siendo “atendida en el Hospital General Roberto Rodríguez”.

La publicación oficial también menciona supuestas afectaciones a otros establecimientos

Otros reportes hablan de una represión violenta por parte de fuerzas especiales del Ministerio del Interior, incluyendo unidades de boinas negras y agentes con perros. Testigos aseguran que los efectivos soltaron a los animales contra los manifestantes y realizaron detenciones, cinco según el periódico Invasor.

La publicación oficial también menciona supuestas afectaciones a otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe, aunque no ofrece detalles sobre los daños ni sobre la magnitud real de la protesta.

Lo que sí parece claro es el origen del estallido: el colapso energético que atraviesa el país y que en las últimas semanas ha provocado apagones prolongados en toda la Isla. En Morón, como en buena parte de Ciego de Ávila, los cortes de electricidad se han extendido durante horas en medio de la escasez de alimentos y el deterioro general de los servicios básicos.

Ciego de Ávila se encuentra bajo la dirección política provincial de Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del PCC en el territorio. Gómez sustituyó en 2024 a Liván Izquierdo Alonso. A pesar de que sobre Izquierdo pesaban escándalos de corrupción en la provincia, terminó siendo nombrado primer secretario del Partido en La Habana. La cuenta en X de Gómez Casanova permanece restringida.

Los hechos en Morón ocurrieron además el mismo día en que Díaz-Canel compareció ante la prensa oficialista para confirmar que el Gobierno mantiene conversaciones con EE UU

La responsabilidad política y administrativa directa de Morón recae en tres figuras clave del aparato estatal y partidista: Alberto Echemendía Manzanares, primer secretario del PCC en el municipio; Celia María López Reyes, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Yorqui Navarro Pérez, intendente. En un sistema donde el Partido domina todas las estructuras del Estado, los tres concentran la dirección política y gubernamental del territorio y son, por tanto, los principales responsables de la gestión local en medio de la crisis que detonó las protestas.

Los hechos en Morón ocurrieron además el mismo día en que el presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció ante la prensa oficialista para confirmar que el Gobierno mantiene conversaciones con Estados Unidos, después de haber negado reiteradamente esos contactos. Su discurso, que volvió a repetir la narrativa habitual sin ofrecer soluciones concretas a la crisis, generó un amplio rechazo tanto entre los críticos del régimen como dentro de sectores tradicionalmente afines al Gobierno.

Como reacción a los hechos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) afirmó este sábado que las protestas reflejan el creciente agotamiento social en la Isla. En un comunicado difundido desde Madrid, la organización señaló que, pocas horas después de la comparecencia televisada de Miguel Díaz-Canel, “el pueblo salió a las calles con la exigencia de libertad y de cambio de sistema”. El Ocdh también pidió a países como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia impulsar acciones para proteger a manifestantes y opositores, y reiteró que, ante el colapso económico y social del régimen, la única salida para Cuba pasa por una transición pacífica hacia la democracia.