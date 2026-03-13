El régimen cubano confirma las conversaciones con Estados Unidos

Madrid/El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha confirmado este viernes conversaciones con el Gobierno de EE UU para “identificar áreas de cooperación” y “concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países, para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones y también en la región”.

El mandatario ha pronunciado estas palabras en una sala en la que estaba presente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro y presunto mediador de las conversaciones, según han estado filtrando medios de la prensa estadounidense los últimos días. Además, estaba otro miembro de la familia, Oscar Pérez-Oliva, sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro y viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. También en la sala se vio al canciller, Bruno Rodríguez; al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas y al general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, entre otros altos cargos.

Díaz-Canel ha subrayado que las conversaciones se iniciaron inspiradas por el espíritu de la Revolución y comandadas por Raúl Castro. “Y por mí”, ha enfatizado, en un contexto en que se ha especulado con la idea de que el presidente esté siendo ninguneado no solo por la Administración de Trump, sino por el propio régimen.

"Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios", dijo el mandatario.

Durante semanas, los contactos –que comenzó a señalar el presidente de EE UU, Donald Trump, a principios de enero– han sido negados por miembros del régimen, que limitaban el diálogo a los intercambios habituales en materia de seguridad y de inmigración. A ello se ha referido veladamente Díaz-Canel, que dijo que "no ha sido ni es práctica del liderazgo de la Revolución Cubana, responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema".

De acuerdo con su versión, el tema es muy sensible y se conduce con "seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación".

Díaz-Canel insistió en que "en os intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de nuestros gobiernos", teniendo en cuenta la "reciprocidad" y el "apego al Derecho Internacional".

En una rueda de prensa posterior a las declaraciones iniciales, Díaz-Canel ha hablado de la gravedad de la situación energética. El mandatario afirma que no ha entrado ningún barco con crudo en los últimos tres meses –a pesar de que los reportes indican que el Ocean Mariner entró en Cuba el 9 de enero– y la situación se ha complicado, especialmente en marzo. Hasta ese momento, se estaba trabajando con crudo racionado que se inyectaba en los motores de Moa y los de Mariel y se ha agotado. Al margen de ello, solo están las termoeléctricas –con el petróleo nacional–, Energás y la solar. Esta última a veces aporta, dijo, un 53% de energía, pero no toda se puede aprovechar incluso por los propios ajustes que hay que hacer para equilibrar el sistema. “Hay 1.400 megavatios [de fuel] que no se pueden usar”, lamentó.

El presidente elogió a los trabajadores de la Unión Eléctrica de Cuba por el esfuerzo que realiza continuamente, así como a la población, que ve afectados servicios diarios como el agua, las comunicaciones o la sanidad, aunque también reprochó a quienes “critican”. “La magnitud del problema es tan grande que no se ve”, dijo, antes de recitar la infinidad de parches que se han puesto para paliar la situación, desde el carbón a los paneles en infinidad de lugares. También anunció futuros parques fotovoltáicos, la evolución de las obras de los supertanqueros de Matanzas, el aumento de la producción de crudo nacional y la incorporación de unidades termoeléctricas para lo que queda de mes.

Díaz-Canel ha hablado también de la situación en las universidades, en esta semana en la que ha habido protestas de varios estudiantes que piden reformas. El mandatario solo ha hecho referencia a la discutida semipresencialidad y, tras reconocer que el curso pude avanzar dificilmente en estas circunstancias, ha rechazado poner fin a las clases. "¿Qué vamos a hacer, tirar la toalla?".

Preguntado por los cubanoamericanos que presuntamente quieren invertir en el país, Díaz-Canel afirmó que se ha tomado un conjunto de medidas que van a aliviar las barreras burocráticas actuales y facilitarán esas prácticas. Las decisiones se comunicarán el lunes en una comparecencia de Pérez-Oliva en algún espacio televisivo que podría ser, dijo sin seguridad total, la Mesa Redonda.

En la rueda de prensa, sin una sola pregunta sobre el diálogo con EE UU, se ha hablado también de las donaciones de terceros países y la interceptación de la lancha de Villa Clara: "En la investigación, todos han reconocido que dispararon contra nuestro servicio de guardafronteras y han aportado detalles muy importantes que se iran dando a continuación de quién los reclutó, quién los preparó... Y han dado los nombres", dijo.

Solo en ese punto ha vuelto Díaz-Canel a referirse a Washington, al anunciar que próximamente llegará a la Isla una delegación del FBI para investigar el caso. "Sí, hay cooperación", afirmó.

Una de las primeras reacciones desde el exilio ha llegado desde Miami, a través de José Daniel Ferrer, que ha comentado en su cuenta de X la comparecencia del mandatario. "Estoy escuchando al dictador Díaz-Canel. ¿En qué planeta vive este individuo? ¿No acaba de comprender que la terrible realidad que vive Cuba por culpa de ellos, exige su pronta caida, por huida, captura o eliminación?", ha escrito.