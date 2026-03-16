El ministro Pérez-Oliva confirma que los cubanos en EE UU podrán invertir en negocios privados en la Isla

El economista Pedro Monreal advierte que la participación de emigrados como inversión extranjera podría poner en desventaja al empresario local

La Habana/El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, ha confirmado de su propia voz lo que adelantó este sábado El Nuevo Herald: que los cubanos en el exterior podrán invertir en negocios dentro de la Isla.

"Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con cubanos residentes en EE UU y sus descendientes”, declara el también viceprimer ministro y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, en una entrevista publicada este lunes por NBC News, adelantando detalles sobre la esperada reforma que será anunciada hoy mismo.

Pérez-Oliva afirma en la entrevista que “esto va más allá del ámbito comercial”, y agrega: “También se aplica a las inversiones: no solo a las pequeñas inversiones, sino también a las grandes, especialmente en infraestructura”.

A la vez, el viceprimer ministro no perdió la oportunidad para señalar al embargo estadounidense como origen de todos los males: “El bloqueo de Estados Unidos, la política de hostilidad contra Cuba, es sin duda un elemento que afecta el desarrollo de estas transformaciones”.

Actualmente muchos negocios privados en Cuba reciben financiamiento informal, a través de las remesas, de familiares en el extranjero, especialmente desde EE UU, algo que la reforma legalizaría de forma explícita.

Pedro Monreal ha advertido de que la reforma podría provocar nuevas desigualdades dentro del propio sector privado del país

Con respecto a las expectativas generadas por los detalles de esta medida que comunicará hoy el Gobierno, el economista cubano Pedro Monreal ha advertido de que la reforma podría provocar nuevas desigualdades dentro del propio sector privado del país y duda sobre la forma en que está concebida por el Estado.

“El inversionista extranjero tiene beneficios arancelarios, tributarios, de comercio exterior y un formato empresarial que no tienen las mipymes privadas”, señala Monreal. Esto implicaría que los cubanos residentes en el exterior podrían gozar de ventajas legales y económicas frente a los empresarios privados dentro del país.

El especialista publica este lunes en su perfil de X: “Lo que anuncie hoy el gobierno cubano no será atractivo para muchos emigrados si se limita a proporcionar ‘un espacio de participación en el desarrollo económico y social del país’. Debería ir mucho más allá: establecer derechos y las garantías de mecanismos para implementarlos”.

La agencia EFE, por su parte, afirma que, según sus fuentes, se está estudiando facilitar a los cubanos residentes en el exterior la residencia y la compra de propiedades inmobiliarias en la Isla, especialmente a aquellos que abandonaron en país antes de la reforma migratoria de 2013.

"Es histórico", ha dicho a EFE el empresario cubanoamericano Hugo Cancio, preguntado por las reformas. "Podría ser el principio del desmantelamiento del embargo económico de EE UU a Cuba", señala.

La economista cubana Tamarys Bahamonde rebaja las expectativas: "El impacto será mayor o menor en dependencia de las condiciones y el contexto que rodee a la autorización de esas inversiones", considera. "El éxito va a depender no solo de cómo Cuba la diseñe e implemente, sino también de las flexibilidades que se den en EE UU", dijo.