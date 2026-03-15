Los cubanos residentes en el exterior podrán tener negocios privados en la Isla, adelanta el 'Herald'

Según el diario, el Gobierno lo anunciará este lunes en una comparecencia del ministro Oscar Pérez-Oliva en la televisión

La Habana/“Quizás haya llegado el momento”, dice Joe García, ex congresista demócrata por Miami y antiguo director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, citado por El Nuevo Herald, al referirse a una reforma económica que podría abrir las puertas a uno de los cambios más significativos en décadas en la Isla: permitir que cubanos residentes en el exterior, incluidos cubanoamericanos, inviertan y sean propietarios de negocios privados en el país. El anuncio, según el medio, se daría este lunes, justo el mismo día en que se espera una comparecencia pública de Oscar Pérez-Oliva –sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro y viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera–, según adelantó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Fuentes citadas por el diario señalan que las autoridades cubanas han preparado este paquete de reformas, que también permitiría invertir capital en el sector privado, como una forma de atraer liquidez, tecnologías y experiencia internacional que beneficiaría a la Isla. Actualmente muchos negocios privados en Cuba reciben financiamiento informal de familiares en el extranjero, especialmente desde Estados Unidos, algo que la reforma legalizaría de forma explícita.

Estas medidas se producen en medio de la presión ejercida por parte de la Administración de Donald Trump, incluido el cerco petrolero tras la intervención militar de EE UU en Venezuela el pasado enero, y cuando tienen lugar conversaciones entre ambos países, reconocidas por el Díaz-Canel, el pasado viernes.

El mandatario afirmó que se ha tomado un conjunto de medidas que buscan aliviar las barreras burocráticas actuales

Durante una comparecencia ante medios estatales e internacionales afines, al ser preguntado por los cubanoamericanos que presuntamente quieren invertir en el país, el mandatario afirmó que se ha tomado un conjunto de medidas que buscan aliviar las barreras burocráticas actuales. Las decisiones se comunicarán este lunes en una comparecencia de Pérez-Oliva, en algún espacio televisivo que podría ser, dijo sin seguridad total, la Mesa Redonda.

“El regreso de la diáspora cubana es inminente”, afirma una fuente conocedora del tema entrevistada por el Herald, quien también plantea dudas sobre la celeridad para implementar la totalidad de las medidas que ya han pactado a puerta cerrada, debido a que las leyes y regulaciones aprobadas por el Gobierno cubano han tardado en ocasiones meses, o años, en ser desarrolladas plenamente.

Algunos empresarios en Miami entrevistados por el periódico manifiestan interrogantes respecto de las garantías que La Habana estaría dispuesta a ofrecer para dar certeza jurídica a los inversores. Dichas garantías requerirían modificaciones en la legislación cubana y, en última instancia, en la propia Constitución. Sin esa garantía, prevén que el país reciba pocas inversiones de gran envergadura.

Al respecto, Sebastián Arcos, quien dirige el Instituto de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de Florida, asegura, en entrevista con el medio Local 10 News, que, “obviamente, están más interesados en ganar dinero que en la libertad del pueblo cubano”.

“Obviamente, están más interesados en ganar dinero que en la libertad del pueblo cubano”

El académico, nacido en La Habana y con experiencia monitoreando violaciones de derechos humanos en La Isla, también señala que “no puede haber una recuperación económica si primero no hay una reforma política”, por lo que advierte de que hacer negocios en Cuba “sería demasiado riesgoso” por ahora.

El congresista estadounidense de origen cubano Carlos Giménez también subrayó la importancia de un cambio profundo en el país. A través de X, señaló que “no habrá ninguna inversión por parte de Estados Unidos a menos que se produzca un cambio político importante en la Isla”. Asimismo, dejó en claro que “el régimen nos necesita; Estados Unidos no los necesita a ellos”.

Pese a esas alertas, algunos empresarios se declaran listos para las nuevas oportunidades que se puedan abrir en el país. Es el caso de un grupo en La Pequeña Habana de Miami. “Con suerte ahora, que las cosas están cambiando muy rápidamente”, dice Fidel Asís López, propietario de The Havana Collection, en la Calle Ocho, que se especializa en camisas guayaberas. A la pregunta de si invertiría en Cuba, Asís López señala: “En una Cuba libre, 100% seguro”.