Fuerte despliegue policial en toda Cuba y cerco a la Redacción de '14ymedio' en La Habana

Yoani Sánchez, directora de '14ymedio', junto a un agente de la Seguridad del Estado, en los bajos de su edificio, en La Habana.

El régimen moviliza todas sus fuerzas de seguridad con la orden de “impunidad cero” con las manifestaciones

La Habana/El régimen se ha puesto en alerta y ha incrementado sus despliegues tras la intensificación de las protestas en Cuba, especialmente la multitudinaria de Morón. La Policía moviliza operativos por todo el país para evitar las manifestaciones que llevan teniendo lugar desde hace más de una semana.

Este domingo, Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, está cercada por un operativo policial de la Seguridad del Estado que no le permite salir de su vivienda. En un video grabado por ella misma, se observa cómo un agente, vestido de civil y con el rostro totalmente cubierto, le expone la prohibición sin dar explicación concreta.

“Dímelo aquí frente a la cámara”, le espeta la periodista, a lo que el individuo responde: “¿Hay necesidad?”. Ella prosigue: “Sí hay necesidad, porque me estás violando mis derechos. Yo soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no ha estado juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción y prisión domiciliaria, entonces por qué tú no me dejas salir. Teniendo eso en cuenta, cuál es el motivo, por qué no puedo salir”. El agente, nervioso, le responde: “Yo lo único que le puedo decir es que no puede salir”.

Cuando Sánchez le pregunta si acaso puede ser un matón o un delincuente, el sujeto afirma, y a la pregunta de quién lo manda, contesta: "Usted sabe quién es".

Al ser cuestionado por su identidad, el individuo se niega a responder, y cuando Sánchez le pregunta si acaso puede ser un matón o un delincuente, el sujeto afirma, y a la pregunta de quién lo manda, contesta: “Usted sabe quién es”.

La respuesta que el presidente Díaz-Canel ha dado sobre las protestas es tildarlas de “vandalismo” para el cual “no habrá impunidad”. El día de hoy la Policía Nacional ilustra estas palabras intimidatorias a todas luces –ellos sí tienen luz, combustible y recursos, como se aprecia en sus propias publicaciones– con la exhibición arrogante de sus operativos que buscan, sin necesidad de eufemismos, “la tranquilidad ciudadana”.

En Villa Clara, provincia natal de Díaz-Canel, se ha constituido “un grupo de reforzamiento al servicio de vigilancia y patrullaje” para “garantizar el orden”. En la publicación oficial se muestra que en este reforzamiento se integran los temidos boinas negras, las unidades militares del Ministerio del Interior entrenadas para situaciones de “alto riesgo”, que han sido estrellas de la represión violenta en protestas civiles.

Videos difundidos en redes sociales muestran el despliegue de patrullas policiales en calles de la Habana y reportan además boinas negras en Habana Vieja.

Las instituciones oficiales se hacen eco de los intentos de intimidación, y replican la misma retórica amenazante del presidente. La cadena estatal Tiendas Caribe (TRD) denunció el ataque y el destrozo de los escaparates de una de sus tiendas durante las protestas del viernes: “La sociedad cubana exige impunidad cero frente a quienes atentan contra la tranquilidad ciudadana y el patrimonio colectivo. La severa respuesta penal es indispensable”.

Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad, ayer sábado tuvieron lugar nuevas manifestaciones, por novena noche consecutiva

Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad, ayer sábado tuvieron lugar nuevas manifestaciones, por novena noche consecutiva. Este diario acredita fuertes cacerolazos en el barrio de Nuevo Vedado, en La Habana, durante un nuevo apagón de largas horas. Hasta la Redacción de 14ymedio llegaban los sonidos de protestas similares en el Cerro, en Playa y, con más intensidad, en la zona de Boyeros y Tulipán. Finalmente, las autoridades restablecieron el servicio eléctrico, posiblemente con temor a que el malestar pasara a mayores, como está ocurriendo en las zonas menos privilegiadas de la Isla.

En las provincias, donde la situación energética es bastante peor –llegando a solo un par de horas de electricidad al día– se reportaron en la noche de ayer fuertes protestas en barrios de Santiago de Cuba y de Holguín.

Las autoridades reconocen que hubo un incidente entre la Policía y residentes del barrio de la Micro 9, en Santiago de Cuba, aunque califica de "manipulación" la información difundida en redes sociales.

El comunicado oficial describe la protesta como ”un grupo muy reducido de personas” que “decidieron reunirse para expresar inconformidad con los problemas relacionados al servicio eléctrico”. Agrega, refiriéndose a la respuesta policial: “Al lugar, como es completamente normal [...] acudieron las autoridades del orden, quienes sostuvieron un diálogo con los vecinos y se solucionó lo que allí acontecía.” Sin embargo: “Hubo quien optó por el camino de la desobediencia, cosa que no ha de ser tolerada por quienes se encargan de garantizar la disciplina y la tranquilidad ciudadana”.

Los testimonios también relatan que los manifestantes gritaban “¡Abajo la dictadura!” y “¡Libertad!”, lo que el oficialismo describe como “inconformidad con el servicio eléctrico”

El desmentido se refiere a una versión de las redes sociales en las que, según testimonios que se recibían de vecinos involucrados en la protesta, la respuesta de las autoridades incluyó un amplio operativo con patrullas, carros jaula, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y boinas negras con sus perros, que bloqueaban el acceso al reparto. Según estas declaraciones, hubo arrestos y agresiones físicas de las autoridades, incluyendo una joven menor de edad que fue golpeada mientras defendía a su padre, y una embarazada.

Los testimonios también relatan que los manifestantes gritaban “¡Abajo la dictadura!” y “¡Libertad!”, lo que el oficialismo describe como “inconformidad con el servicio eléctrico”.

La nota oficial acaba con una lección de moral que enfatiza la postura del régimen ante el malestar ciudadano: “Nuevamente denunciamos el hecho de que personas opuestas a los valores y principios de la Revolución y la sociedad cubana, se aprovechen de incidentes como estos para a través de la mentira y la manipulación, sembrar confusión y odio a fin de propiciar el conflicto y la falta de confianza del pueblo a las máximas autoridades del país y el Ministerio del Interior". El comunicado no explica en qué consisten esos "valores y principios de la Revolución" ni por qué deberían ser compartidos por toda "la sociedad cubana".