El régimen cubano ensaya la “guerra de todo el pueblo” mientras la Policía reprime brutalmente las protestas

Díaz-Canel califica de "comprensible el malestar que provocan los prolongados apagones", pero "para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad"

La Habana/En el mismo día de ayer viernes 13 –que terminó con un manifestante adolescente herido, según muestran los videos difundidos en redes sociales, por un disparo de la policía en la protesta multitudinaria de Morón– el Gobierno cubano desplegaba ejercicios militares y movilizaciones civiles en todo el país celebrando el Día Nacional de la Defensa; y preparando el adoctrinamiento militar de los más jóvenes.

Miguel Díaz-Canel tardó casi 24 horas en reaccionar a los disturbios de Morón y lo hizo con un tuit en el que califica de "comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones", pero "para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad".

Pocas horas después de reconocer públicamente conversaciones con Washington para “concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países”, el mandatario cubano, en su condición de presidente del Consejo de Defensa Nacional, visitó el Estado Mayor del Ejército Occidental para ser informado sobre los planes de “la guerra de todo el pueblo”, reforzados desde enero de este año ante el temor del régimen a una eventual intervención militar de EE UU.

En toda las provincias se organizaron ejercicios preparativos vinculados a esta estrategia defensiva que integra fuerzas armadas, reservistas y civiles, enfatizando siempre la misma retórica del enemigo común: el imperialismo yanqui. Aunque los medios oficiales insisten con triunfalismo en estas celebraciones como si se tratara de actividades de gran magnitud, las imágenes que recogen los mismos periódicos estatales muestran rostros de desinterés y desánimo entre los civiles participantes.

En Cienfuegos, el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Joaquín Quintas Solá, supervisó ejercicios que incluían la evacuación de niños de un círculo infantil hacia refugios habilitados para tiempo de guerra y visitó el llamado “bastión estudiantil”, ejercicios en centros educativos que preparan a los más jóvenes para estrategias militares.

Según el periódico 5 de Septiembre, Quintas Solá insistió en la importancia de estas actividades con estudiantes donde se “intercambian sobre los avances de la ciencia y las técnicas militares, dialogan con combatientes, conocen acerca del servicio militar activo, escuchan experiencias de muchachas en su servicio militar voluntario femenino y sobre la formación en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos.”

El llamado "bastión estudiantil" que busca adoctrinar a los menores fue celebrado también en provincias como Las Tunas y Artemisa con visitas a unidades militares, entrenamiento en uso de armamentos y ejercicios de tiro. Con estas actividades se les insistió a los estudiantes en la obligación del servicio militar activo, buscando fortalecer la “educación patriótico-militar” y “fomentar la vocación por las carreras militares entre los jóvenes.”

Otros medios oficiales de provincias recogen con entusiasmo patriótico las celebraciones de este día. En la provincia de Camagüey, según el periódico Adelante, la jornada “ratificó la decisión de los camagüeyanos de prepararse en medio de un escenario de guerra no convencional”.

Las contradicciones de este viernes 13 alcanzaron su punto álgido con la represión policial en las protestas de Morón

En Holguín, los consejos de defensa municipales organizaron ejercicios de arme y desarme de fusiles y prácticas de tiro con munición de combate. El presidente del Consejo de Defensa Provincial Joel Queipo Ruiz “significó la relevancia que adquiere en estos tiempos dicha preparación ante el complejo escenario mundial y las manifestaciones del imperialismo en la región”, según el periódico ¡Ahora!

En Granma, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yudelkis Ortiz Barceló, afirmó durante la preparación militar que “la prioridad fundamental en el actual escenario de guerra económica y de amenazas es intensificar la defensa del país, la producción de alimentos y el autoabastecimiento local”.

Esta militarización de jóvenes y la obligatoria táctica militar de “guerra de todo el pueblo” que involucra la preparación de civiles para un conflicto bélico, queda muy fuera de lugar en la situación actual de una población que todas las noches protesta públicamente por la crisis estructural del sistema y clama a gritos “¡Que venga Trump!” y “¡Libertad!”.

Las contradicciones de este viernes 13 alcanzaron su punto álgido con la represión policial en las protestas de Morón, donde las abusivas golpizas a adolescentes reportadas en redes sociales, los disparos que se escuchan en los videos difundidos y la presunta herida de bala de un joven manifestante, acentúan la incredulidad ante la cansina retórica de la defensa nacional.