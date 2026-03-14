El colapso del sistema eléctrico deja a gran parte de Cuba sin energía

Al inicio de este sábado, el sistema apenas disponía de 1.120 megavatios de generación frente a una demanda que alcanzaba los 2.450

Barcelona/Este sábado, la Unión Eléctrica informó que hasta un 65% del territorio podría quedar simultáneamente sin servicio eléctrico debido a la insuficiente capacidad de generación del sistema electroenergético nacional, una situación que desde hace meses afecta de manera recurrente a gran parte de la población. El pasado 6 de marzo el país marcó un récord de déficit programado, con el 68% del territorio afectado por apagones.

Al inicio de este sábado, el sistema apenas disponía de 1.120 megavatios de generación frente a una demanda que alcanzaba los 2.450 megavatios (MW). Esta brecha provocó una afectación inmediata de 1.326 MW, lo que se tradujo en extensos apagones durante toda la madrugada y parte de la mañana, reflejando nuevamente la fragilidad de una infraestructura energética que lleva años funcionando al límite.

Según el parte oficial, actualmente permanecen fuera de servicio por averías la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel; las unidades 1 y 2 de Santa Cruz; la unidad 2 de Felton; y las unidades 3 y 6 de la central Antonio Maceo, en Santiago de Cuba. A esto se suman otras unidades detenidas por mantenimiento, como la 6 de Mariel, la 5 de Nuevitas y la 4 de la central Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, lo que evidencia el alto grado de deterioro de las principales plantas generadoras del país.

En total, las limitaciones en la generación térmica representan alrededor de 336 MW que el sistema no puede aportar, lo que reduce aún más la capacidad del país para cubrir la demanda eléctrica y mantener la estabilidad del servicio.

El viernes los apagones se extendieron durante las 24 horas y alcanzaron su punto máximo a las 7:10 de la noche

La jornada anterior también reflejó la gravedad del panorama energético. El viernes los apagones se extendieron durante las 24 horas y alcanzaron su punto máximo a las 7:10 de la noche, cuando la afectación llegó a 1.977 megavatios. Esta cifra superó incluso las previsiones oficiales debido a la entrada tardía de una unidad generadora en la termoeléctrica de Cienfuegos, otro ejemplo de la inestabilidad que caracteriza al sistema.

Aunque el gobierno ha destacado en reiteradas ocasiones el aporte de las energías renovables como parte de su estrategia energética, su impacto continúa siendo limitado frente al déficit estructural del sistema. Los 51 parques solares fotovoltaicos instalados en el país generaron 4.119 MWh durante la jornada y alcanzaron una potencia máxima de 600 MW al mediodía, lo que permitió aliviar parcialmente los apagones durante esas horas, pero sin capacidad para compensar el colapso de la generación térmica.

Sin embargo, las previsiones para la tarde y la noche de este sábado son aún más complejas. La Unión Eléctrica estima que la demanda podría alcanzar los 3.130 megavatios durante el horario pico, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, mientras que la disponibilidad del sistema se mantendría en apenas 1.120 megavatios. Esto implicaría un déficit cercano a los 2.010 megavatios y afectaciones que podrían rondar los 2.040 megavatios, uno de los niveles más altos de interrupciones del servicio registrados en los últimos meses.

Las autoridades han atribuido en medios oficiales parte de la culpa a “robos y actos de vandalismo” contra la infraestructura eléctrica como es el caso del aceite dieléctrico de transformadores, unun componente esencial para el enfriamiento y funcionamiento seguro de estos equipos.