Nuevo récord de déficit eléctrico en Cuba, con más del 75%

La Habana/Tres días después del más reciente colapso del sistema eléctrico nacional (SEN), apenas se nota que esté ya conectado. El corte del suministro continuo es suficiente anuncio para los cubanos, pero también tienen el parte de las autoridades: este miércoles se marcó un nuevo récord de déficit –descontando las caídas totales– y se superó con creces la previsión.

Para una demanda máxima de 3.100 megavatios (MW), se registró a las 8:20 pm un faltante de 2.341 MW, “una cifra superior a lo planificado debido a la no entrada de unidades previstas”, justifica este jueves la Unión Eléctrica de Cuba en su reporte diario. Ello supuso la ausencia de más de tres cuartas partes de la energía necesaria para el país (75,5%).

El pronóstico de este jueves no es mucho mejor: hasta 2.260 megavatios (MW) faltarán de los 3.200 MW que alcanzará la máxima demanda, en el horario pico de la tarde-noche. Esto supondrá una afectación del 71% en todo el país.

Ya, de hecho, empezó el día oscuro, nunca mejor dicho: a las seis de la mañana, la disponibilidad era de apenas 880 MW frente a una demanda de 2.730 MW.

Nada menos que 11 de las 16 unidades que tiene la Isla repartidas en distintas centrales termoeléctricas se encuentran paradas, por avería o por mantenimiento

Nada menos que 11 de las 16 unidades que tiene la Isla repartidas en distintas centrales termoeléctricas se encuentran paradas, por avería o por mantenimiento. Esto incluye la más importante del país, la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, y las más importantes de oriente, la Felton en Holguín y la Renté en Santiago de Cuba.

Si para los cubanos de a pie estos números tienen una traducción –apagones–, para el régimen tiene otra: posibles protestas. No es baladí, cuando faltan dos días para el quinto aniversario del 11 de julio de 2021. En las últimas jornadas, en los que la crisis energética arrecia, se han multiplicado las manifestaciones.

De una de las más recientes fue testigo 14ymedio, este miércoles y a plena luz del día. Decenas de vecinos del municipio habanero de Regla, exhaustos no solo por la falta de luz sino también de agua, exigieron respuestas ante las sedes del Gobierno y del Partido municipal. Bajo un sol intenso, este diario observó a mujeres con niños, ancianos, hombres en chancletas, motorinas, triciclos, una patrulla de la Guardia Operativa de la Policía y varios agentes uniformados intentando contener la tensión.

Ayer mismo amaneció la capital con las huellas de otras varias protestas. En la esquina de Belascoaín y Ánimas, en Centro Habana, quedaban sobre el asfalto cenizas, piedras, pedazos de madera, cartones chamuscados y restos de basura quemada. Las imágenes tomadas por 14ymedio muestran una calle donde permanecen las huellas de una noche de tensión en medio del hartazgo popular.

Videos de cacerolazos, calles bloqueadas y basura incendiada se han multiplicado desde varios puntos de la ciudad. En Centro Habana, los vecinos salieron a la calle tras apagones que, según reportes difundidos en redes, superaron las 80 horas. También en el municipio de La Lisa se registraron protestas, después de más de 40 horas de apagón. En Alamar, en Habana del Este, grupos de residentes golpearon cazuelas y quemaron basura en plena vía pública.