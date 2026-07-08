El oriente cubano espera por Felton para enlazarse al sistema eléctrico nacional

En muchos puntos de la capital, ya se superan las 30 horas de apagón.

El apagón seguiría siendo generalizado, puesto que la capacidad de generación es muy escasa, y así continuará en los próximos días

Madrid/La Unión Eléctrica (UNE) había logrado enlazar el sistema eléctrico nacional (SEN) desde Pinar del Río hasta Holguín 28 horas después del apagón nacional del pasado lunes 6 de julio.

La última unidad termoeléctrica en incorporarse ha sido la 3 de Carlos Manuel de Céspedes, aunque la pieza fundamental es Felton, en Holguín. Lázaro Guerra Hernández, director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó en televisión la noche de este martes de que el arranque de la unidad número uno ya había comenzado, como el de la 3 de Cienfuegos, mientras la 4 de esta última se encuentra en línea, permitiendo incrementar paulatinamente la generación en el país.

No obstante, el funcionario insistió en que el apagón seguiría siendo generalizado, puesto que la capacidad de generación es muy escasa, y así continuará en los próximos días.

En Sancti Spíritus, la empresa eléctrica provincial anunció anoche de la puesta a disposición de la población de dos puntos de carga oficiales

El directivo añadió que cuando Felton entre en pleno funcionamiento, se procederá a enlazar las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, que en estos momentos siguen fuera del SEN.

En La Habana han recuperado hasta ahora la corriente 562.895 clientes que representan el 65,3% del total de 787.000 usuarios de la empresa eléctrica en la capital, donde ha precisado que el restablecimiento avanza de manera "gradual y progresiva, en la medida en que las condiciones del SEN lo permitan".

En Sancti Spíritus, la empresa eléctrica provincial anunció anoche de la puesta a disposición de la población de dos puntos de carga oficiales para recargar equipos esenciales, el parque solar El Meso, en Jatibonico, y la propia sede de la UNE, en el reparto Colón.

"Podrás habilitar: Celulares, lámparas y ventiladores recargables. No se permite: Motorinas ni equipos EcoFlow. Ambas instalaciones están listas y acondicionadas para recibir a todo aquel que necesite cargar sus equipos", escribió en sus redes sociales.

Los directivos de la UNE han insistido en que la prioridad actual es sostener los servicios básicos, fundamentalmente en las instituciones de salud, el suministro de agua y las comunicaciones.

Hasta ahora, no se han especificado las causas que provocaron este nuevo colapso total del servicio eléctrico, el tercero en lo que va de 2026.

El Gobierno cubano denunció este martes en la ONU como un "genocidio" el bloqueo petrolero de Washington, que Naciones Unidas considera contrario al derecho internacional. EE UU, por su parte, replicó que la responsabilidad es del régimen y lo acusó de tener luz mientras la población sufre apagones.