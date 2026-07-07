EE UU se opone sin éxito al debate sobre el bloqueo a Cuba en la Asamblea General de la ONU

El embajador de EE UU ante la ONU, Mike Waltz, mostró fotografías de presos políticos cubanos durante su intervención.

La votación desató un encendido cruce de acusaciones entre Washington y La Habana sobre presos políticos, apagones y sanciones

Naciones Unidas/EE UU se opuso este martes, sin éxito, a la celebración del debate en la Asamblea General de la ONU solicitado por Cuba sobre el bloqueo que Washington impone a la Isla.

Con 136 votos a favor, nueve en contra –entre ellos EE UU, Argentina, Israel, Hungría, Paraguay y Perú– y 30 abstenciones, la Asamblea aceptó celebrar el debate propuesto por Cuba, centrado en la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero que EE UU mantiene sobre la Isla.

“Pregúntense: ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? ¿Esta reunión liberará a los presos políticos de Cuba? ¿Devolverá los salarios robados a los médicos cubanos enviados al extranjero?”, expresó el representante de EE UU para la Gestión y Reforma de la ONU, Jeff Bartos, antes de la votación.

“No estamos hablando de los más de 800 presos políticos que mantiene detenidos el régimen cubano. ¿Tienen hoy electricidad? ¿Tienen luz para leer, escribir, rezar y sobrevivir, o están sentados en la oscuridad mientras los funcionarios del régimen preparan sus argumentos aquí en Nueva York?”, cuestionó.

“Pregúntense: ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? ¿Esta reunión liberará a los presos políticos de Cuba? ¿Devolverá los salarios robados a los médicos cubanos enviados al extranjero?”

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró ante la Asamblea que EE UU y, en particular, el Departamento de Estado “difunden la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino solamente contra el Gobierno”.

“El Gobierno de EE UU impone a Estados soberanos que abandonen su relación con Cuba no por interés propio ni por desventajas comerciales, sino por el dictado de un régimen ajeno, que se supone no tiene jurisdicción ni autoridad sobre la actividad de ciudadanos y empresarios fuera de sus fronteras”, apostilló.

Durante la intervención del embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, Rodríguez pidió la palabra a la presidencia de la Asamblea y, una vez que le fue concedida, le espetó: “Esto es la Asamblea General de las Naciones Unidas, no un campamento de ‘boinas verdes’. Es usted un mentiroso”.

Waltz le respondió que “el régimen y sus representantes no quieren que se escuche lo siguiente: este mes se conmemora el aniversario de las protestas en las que miles de cubanos salieron a las calles para reclamar su libertad”.

“El régimen y sus representantes no quieren que se escuche lo siguiente: este mes se conmemora el aniversario de las protestas en las que miles de cubanos salieron a las calles para reclamar su libertad”

“Desde hace 67 años, el régimen se ha enriquecido a costa de su pueblo, ha asfixiado la empresa privada y ha castigado la disidencia con una economía comunista”, aseguró el embajador y mostró una serie de fotografías de presos políticos cubanos, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

“Vean sus rostros cuando pronuncien sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. No son violentos; escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en prisión”, destacó el embajador, dirigiéndose a los Estados miembros de la ONU.

Rodríguez volvió a pedir la palabra e insistió en que el representante estadounidense se estaba dirigiendo a Cuba “de manera ofensiva”, por lo que instó a la presidencia de la Asamblea a “llamarlo al decoro”.

Waltz también aseguró que “los apagones han afectado a la Isla desde hace años” y que eso “no es nada nuevo”: “Qué sorpresa, siempre parece haber luz y electricidad para el régimen. Aparentemente, también hay suficiente para imprimir este discurso y culpar a Estados Unidos de la crisis que ellos mismos han creado”.

"Si bien reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional en todos los contextos, lamentamos la posición de Cuba sobre la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania"

A su vez, el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) ante la ONU, Stavros Lambrinidis, urgió a Cuba a abstenerse de apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

"Si bien reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional en todos los contextos, lamentamos la posición de Cuba sobre la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania", expresó. Lambrinidis instó al Gobierno cubano a tomar "todas las medidas necesarias para impedir que sus ciudadanos se sumen a las fuerzas militares" de Rusia que participan en el conflicto.

También reconoció que el bloqueo estadounidense tiene un "efecto humanitario negativo" sobre el pueblo cubano y sobre los intereses económicos de la UE, y que, además, "viola normas de comercio internacional". Por ello, dijo que el grupo "reafirma su apoyo al diálogo y a una solución política" con EE UU que tenga como base el derecho internacional, pero reconoció que el apoyo humanitario "no solucionará" su crisis. "Hay decisiones soberanas importantes que ya no pueden aplazarse más", aseveró.

"Hay decisiones soberanas importantes que ya no pueden aplazarse más"

El representante adjunto de Colombia ante la ONU, Raúl Sánchez, reiteró el rechazo "categórico" de su país al bloqueo contra Cuba y expresó su "plena solidaridad" con el pueblo cubano "frente al recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales que afectan gravemente sus condiciones de vida". En la misma línea, el representante de Haití, Ericq Pierre, en nombre de los Estados miembros del Caribe, destacó que la región debe estar "libre de guerras y conflictos" y que sus países "son fervientes defensores del multilateralismo y de los principios del derecho internacional".

Desde La Habana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció este martes a las 136 naciones que votaron a favor de llevar a debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, la resolución impulsada por Cuba sobre el embargo estadounidense. “Cada voto muestra sentido de justicia y valentía, al sobreponerse a las fuertes presiones ejercidas desde días antes y a las descaradas mentiras del delegado de EE UU para sabotear el debate”, puntualizó.

El mandatario criticó el discurso de EE UU ante la Asamblea General de la ONU y lo calificó de “cínico” y “desvergonzado”. Asimismo, destacó que la intervención estadounidense “no impidió que se aprobara por abrumadora mayoría el debate sobre el genocida bloqueo y la amenaza militar” contra la Isla.

Díaz-Canel señaló que Cuba se mantiene atenta “a esta batalla diplomática”, al tiempo que reconoció que la Isla amaneció este martes “bajo el rigor de otra jornada sin electricidad en gran parte de su territorio”, tras el apagón nacional ocurrido la víspera, que dejó sin servicio a más de nueve millones de cubanos. El mandatario reiteró que la Isla permanece “sin combustible para energizar plantas”, lo que ha prolongado la caída del sistema electroenergético nacional, ocurrida al mediodía del lunes. Se trata de la tercera desconexión total de 2026 y la octava en menos de 24 meses.

La Asamblea General debate anualmente esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar una resolución que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque este tipo de resoluciones no tiene carácter vinculante.