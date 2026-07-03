Filtran un supuesto cable que fija la postura de EE UU ante el debate de Cuba en la ONU

Madrid/EE UU tiene una postura con respecto al debate promovido por Cuba para este martes en Naciones Unidas contra el “bloqueo” y trata de promoverla entre los Estados socios y otros que no lo son tanto. No es nada extraño, aunque el canciller Bruno Rodríguez ha denunciado esta política de Washington durante toda la semana en un movimiento similar, buscar adhesiones a su política internacional.

"El aparato del Departamento de Estado está intentando impedir que la Asamblea General examine un asunto de urgente interés mundial, utilizando presión, mentiras y amenazas dirigidas a los Estados miembros”, dijo Rodríguez el pasado martes en La Habana.

Ahora, el medio estadounidense The Nation ha divulgado un cable, supuestamente del Departamento de Estado, en el que se pone de manifiesto la posición del área, dirigida por Marco Rubio. El documento se titula Involucrar a los Estados miembros de la ONU en el debate abierto de la Asamblea General del 7 de julio sobre Cuba y deja claro que Washington prefiere evitar que la sesión se celebre. El argumento principal que esgrime ante los demás países es que el régimen ya utiliza como bombona de oxígeno la votación anual de una resolución contra el embargo.

El argumento principal que esgrime ante los demás países es que el régimen ya utiliza como bombona de oxígeno la votación anual de una resolución contra el embargo

En el cable, de tres páginas y codificado como SBU (sensible pero no clasificado), se pide a las embajadas estadounidenses que promuevan en sus países de destino que “reafirmen” su objeción y se opongan al debate. En caso de que tenga lugar, hay varios tipos de planes, según el grado de alianza.

“Estados Unidos alienta a los Estados miembros más alineados a que realicen comentarios que reprendan a Cuba por su adhesión a una teoría económica totalmente desacreditada, su grave incompetencia y su corrupción masiva”. Mientras, para aquellos con los que las relaciones no son tan fuertes, se les indica que “se abstengan de hacer comentarios”. Por último, para quienes apoyan habitualmente a La Habana, hay una advertencia: "Estados Unidos prestará mucha atención a sus intervenciones en el debate y desaconseja tocar puntos que puedan generar tensiones en nuestras relaciones bilaterales".

El texto argumenta que Cuba “no tiene una economía real”, afirma, que “Estados Unidos se preocupa profundamente por el pueblo cubano” y por eso ha “ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, y acusa al régimen del retraso en su entrega. La pasada semana, Miguel Díaz-Canel dijo en una entrevista que se han ejecutado entre 2,6 y 2,8 millones de la primera ayuda ofrecida por Rubio tras el paso del huracán Melissa, mientras la anunciada posteriormente, de seis millones, va a comenzar a llegar ahora. En cuanto a la de 100 millones, indicó que aún no está concretada.

El mandatario volvió a hablar este jueves, en esta ocasión para el canal británico Sky News, donde dijo que Cuba "no tiene miedo" a una guerra con Estados Unidos y denunció la retórica amenazante de Washington. Horas antes de emitirse la entrevista, Donald Trump había dicho, en un tono más amable aunque muy escueto, que por primera vez en muchos años la Isla “se está acercando” a EE UU, en contraste con los más recientes mensajes del régimen, que hablan de hostilidad.

"No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados", dijo Díaz-Canel, que insistió una y otra vez en la misma idea. "Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, al contrario, brindamos solidaridad al mundo. Por lo tanto, Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", agregó.

El mandatario hizo referencia a la retórica amenazante de la Casa Blanca y dijo que es parte de "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica"

El mandatario hizo referencia a la retórica amenazante de la Casa Blanca y dijo que es parte de "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica" para atemorizar al país y constituye una "atrocidad y una afrenta" a la dignidad del pueblo cubano.

Díaz-Canel acusó a Washington de decir “muchas mentiras” y “manipular” a la opinión pública, además de someter a la población a una “máxima presión” que afecta a la vida diaria. Preguntado por Sky News si, tras las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, se toma en serio las amenazas de Trump, Díaz-Canel repitió que está dispuesto a luchar "hasta la última gota de sangre" para defender los derechos, la independencia y la soberanía de Cuba.

Salvo sorpresa, la primera batalla será el martes en el debate de Naciones Unidas. Y las partes ya han dejado muy claras sus posiciones.