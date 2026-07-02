Trump celebra que Cuba se esté “acercando” a Estados Unidos

En cambio, el canciller cubano califica "el cerco energético de acto de guerra" y denuncia las "medidas de naturaleza genocida" tomadas `por Washington

Madrid/Como parte del ya habitual toma y daca de los últimos meses, el presidente de EE UU, Donald Trump volvió a mencionar a Cuba este miércoles, en un tono amigable esta vez, pero extremadamente escueto. “Cuba, después de muchas, muchísimas décadas, se está acercando a nosotros”, dijo el mandatario estadounidense en la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora (Dakota del Norte).

No hubo una sola mención más sobre la Isla ni nada que permitiera adivinar a qué se refería el mandatario, aunque el verbo escogido llega justo cuando la parte cubana estaba redoblando las declaraciones en sentido contrario. Solo un día antes, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que las negociaciones no avanzaban. "Las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos no muestran ningún progreso", dijo el ministro en una conferencia de prensa en La Habana.

"La conducta de las delegaciones del Gobierno de los Estados Unidos, generalmente respetuosa, ha ido acompañada de amenazas constantes contra Cuba, la aplicación de medidas coercitivas y declaraciones ofensivas con respecto a la independencia de nuestro país", agregó.

Rodríguez rechazó "la aplicación de numerosas medidas de naturaleza genocida que tipifican el castigo colectivo proscrito por los instrumentos internacionales"

Reafirmó sus palabras horas después, en otra entrevista difundida el miércoles por Cubavisión Internacional. En ella, el canciller calificó el bloqueo petrolero de acto de guerra de acuerdo con la legislación internacional e insistió en que las conversaciones discurren en buenos términos, solo rotos por las declaraciones y filtraciones de los políticos estadounidenses.

“Hoy la agresión de Estados Unidos se caracteriza por su resistencia y su carácter sistémico multidimensional, que incluye la amenaza de agresión militar directa y el endurecimiento extremo inédito del bloqueo. En particular, a través del cerco energético, que equivale a un bloqueo naval real, que bajo el derecho internacional es considerado un acto de guerra. Igual que la aplicación de numerosas medidas de naturaleza genocida que tipifican el castigo colectivo proscrito por los instrumentos internacionales”, expuso el canciller, que está preparando el terreno estos días para el debate del 7 de julio en Naciones Unidas.

Allí se volverá a discutir un informe que anualmente presenta La Habana sobre la "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba". Rodríguez aseguró que este año el debate captará aún más interés, debido a que Washington ha impuesto sanciones a terceros países que mantengan negocios con el Estado cubano.

La resolución se votará, como siempre, a finales de octubre y previsiblemente volverá a concitar apoyo mayoritario, aunque el pasado año cosechó el peor resultado, con 165 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones. Este año, con más Gobiernos latinoamericanos alineados con Washington, el balance promete empeorar.

Buena parte de la entrevista ha girado, como es habitual, sobre la vocación de resistencia del pueblo cubano y la exaltación de los valores que –reivindica– representa la Revolución. Entre ellos, incluyó el “modelo democrático, centrado en la participación popular real, en los procesos de toma de decisión sobre los ámbitos principales de la vida social como han sido los referendos constitucionales, la reforma de la Constitución y la discusión de leyes”.

Rodríguez ha hecho referencia también a las 176 reformas económicas para transformar la economía. “La comunidad internacional las ha acogido con esperanza. El Gobierno de los Estados Unidos lo ha hecho con menoscabo. Habrá que preguntarse si se propone entorpecerlas, obstaculizarlas aún en mayor medida, pero en cualquier caso estoy seguro que nuestro pueblo saldrá victorioso”, reivindicó.

Tampoco ha permanecido en silencio el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva, citado por The Wall Street Journal para una nota publicada este miércoles en la que advirtió a la Administración de Trump que no subestime la capacidad de Cuba para resistir la presión.

“El Gobierno estadounidense quiere someternos a una dependencia económica forzada en detrimento de sus socios de otros países”, dijo Pérez-Oliva

“El Gobierno estadounidense quiere someternos a una dependencia económica forzada en detrimento de sus socios de otros países”, dijo Pérez-Oliva, que ha revisado las últimas medidas y sanciones de Washington sobre la Isla, miembros del Partido Comunista y sus familiares o empresas extranjeras con relaciones con el Estado.

“Quienes gobiernan Estados Unidos siempre se han equivocado porque han subestimado a nuestro país”, afirmó el sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, uno de los nombres que más ha sonado como posible Delcy cubana.

Pérez-Oliva dijo que las reformas económicas no son, como señaló Washington, “una cortina de humo. Son transformaciones genuinas y bien planificadas”. Además, el dirigente aprovechó la oportunidad para invitar a los cubanoamericanos especialmente a invertir en el sector turístico, el más tentador para Trump y su entorno. “Creemos que esta es un área donde podemos interactuar de manera más activa y directa con la comunidad cubana que vive en el extranjero”, explicó.