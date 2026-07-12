La recuperación del sistema eléctrico avanza lentamente entre protestas y fuerte vigilancia policial

Madrid/Tras la desconexión total del sistema eléctrico nacional (SEN) ocurrida el viernes 10 de julio –la segunda en menos de una semana y la cuarta en lo que va de año–, este domingo el servicio seguía sin restablecerse completamente. Esta mañana la unión eléctrica de Cuba (UNE) informó que a las 6:30 “quedó interconectado el SEN en todo el país”. Durante la madrugada la empresa había anunciado además la reincorporación de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una central que este año ha sufrido más de 15 averías. Sin embargo, miles de usuarios denuncian estar todavía en apagón en este momento.

Gran parte del país pasó la noche del 11 de julio sin electricidad, agua ni conexión a internet. Esta mañana, la Redacción de 14ymedio amanece de nuevo con un operativo policial frente a su vivienda para impedir la salida de Yoani Sánchez. La acción represiva de la Seguridad del Estado coincide con el quinto aniversario del 11J, en un contexto de creciente descontento social y reiteradas protestas en distintos puntos de la Isla.

A pesar del despliegue policial en las calles para mantener el control, en la noche de este sábado volvieron a reportarse protestas en varios puntos de la capital. Hubo cacerolazos “que se escuchaban en todo el Vedado”, según testimonios difundidos en redes sociales, después de 40 horas de apagón. En La Habana Vieja, videos recopilados por Cubanet muestran a decenas de vecinos tocando cacerolas desde los balcones y en las calles, donde también prendieron fuego a los vertederos. La policía hizo presencia en el lugar para evitar que la protesta escalara.

Gran parte del país pasó la noche del 11 de julio sin electricidad, agua ni conexión a internet

A pesar de la reconexión del sistema eléctrico, los apagones permanecen. En La Habana, la UNE informó que “el restablecimiento se realiza de forma gradual, en la medida en que lo permiten las condiciones del SEN”. Hasta el momento han logrado reconectarse 254 circuitos de distribución que benefician a 766.291 clientes, el 88% de la ciudad, según la empresa estatal.

Sin embargo, los comentarios de los usuarios a las publicaciones de la UNE reflejan una realidad más apagada. Vecinos de municipios tan céntricos como Playa y Plaza de la Revolución aseguran que el servicio eléctrico apenas se restableció durante unos minutos antes de volver a interrumpirse. Algunos incluso reportan cortocircuitos en los transformadores tras el restablecimiento del suministro. En numerosos municipios, como San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Playa, La Lisa y Cotorro, los residentes denuncian que sus circuitos acumulan entre dos y tres días sin electricidad.

"La comida se echa a perder, la vida cotidiana se detiene, y el agotamiento físico y mental empieza a hacer mella en todos nosotros”

Un usuario que se dirige al canal de la UNE “con el mayor respeto” y sin ánimo de “atacar a nadie” dedica una larga publicación a la situación de tres circuitos que abastecen a El Cano, Arroyo Arenas, San Agustín y Barbosa. Denuncia que “en estos seis días de crisis” apenas han recibido dos horas de servicio eléctrico. Su mensaje, escrito en un tono sereno, resume el malestar de muchos cubanos: “Es una situación que ya supera nuestra capacidad de resistencia. La comida se echa a perder, la vida cotidiana se detiene, y el agotamiento físico y mental empieza a hacer mella en todos nosotros”. Al final dirige una petición a la empresa: “Les pido que, por favor, se pongan en nuestro lugar y consideren el impacto que este apagón tan prolongado está teniendo en cada hogar. Estamos desesperados esperando una respuesta, una señal de que no estamos solos en esta crisis”.

El comentario refleja el sentir de muchos otros usuarios de distintos puntos de la capital –Lawton, La Lisa, Alamar y Playa, entre otros–, que denuncian llevar entre dos y tres días sin electricidad. Los mensajes que insinúan la posibilidad de protestas son censurados de inmediato. Una usuaria escribió: “¿Qué esperan? ¿Que las personas salgan para la calle? ¿Hasta cuándo es este desespero que nos tiene mal hace tres días ya?”, y recibió enseguida una advertencia de los administradores: “Sé prudente. Motivo: tema fuera de lugar”.