Una avioneta de regadío se desploma en Sancti Spíritus

La Habana/Una avioneta de regadío modelo PZL M-18, conocida como Dromedario, se estrelló a las 9:00 am de este jueves en la localidad de Peralejo, en el municipio espirituano de La Sierpe. El piloto sobrevivió con un “trauma craneal simple” y descompensación de la presión arterial, según las autoridades.

Armando Leyva Sosa, de 57 años, manejaba el artefacto durante una “fumigación de rutina” en los cultivos de arroz de la Sierpe, según informó Ernesto Cuéllar, director de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos, la misma entidad a la que pertenecía el piloto Rubén Martínez, que huyó a Estados Unidos en una avioneta similar en octubre de 2023.

La prensa oficial no aclara si Leyva tenía la intención de abandonar el país, pero informa de que no fue llevado inmediatamente a un hospital, sino a una base regional del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (Sium) de Sancti Spíritus. No obstante, será trasladado al Hospital Provincial para “una más profunda evaluación”, aunque, aclara, su vida no está en riesgo.

El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, aludió al incidente en su cuenta de Facebook y proporcionó fotos de la aeronave estrellada. A juzgar por las imágenes, la avioneta se desplomó sobre un árbol. La zona de la cabina, incluido el vidrio, no parece haber sufrido grandes daños y solo se notan desperfectos en un ala.

Rodríguez Dávila no identificó a Leyva, y dijo que “una comisión del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba investiga las causas de este accidente”. Hay también diferencias en la versión del ministro, que no dice que la avioneta estuviera fumigando sino que realizaba un vuelo “en interés de la atención a los cultivos”.

El PZL M-18 Dromedario es una avioneta de fabricación polaca, que comenzó a fabricarse en 1976 y que la Unión Soviética facilitó a Cuba para labores agrícolas. Tiene plaza para un solo piloto y su característica cabina “jorobada” le hace merecer su nombre. Una nave de grandes alas, es adecuada solo para vuelos de baja altura.

El pasado octubre, una avioneta Antonov AN-2 de la misma entidad a la que pertenecía Leyva partió de Sancti Spíritus con rumbo norte. El piloto, Martínez, de 29 años, aterrizó tras una peligrosa travesía en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición de Dade-Coller, en Florida.

El joven declaró que había necesitado muy poco tiempo para calcular el momento ideal para marcharse. Todo parece indicar que el Gobierno cubano reclamó a EE UU la devolución de la avioneta, que poco después del vuelo de Martínez se estrelló sobre los Everglades.

Las autoridades migratorias revelaron entonces que dos pilotos se habían accidentado trasladando la Antonov hacia otra ubicación, aunque no se atrevieron a admitir si la regresaban a la Isla o si se trataba de un simple cambio de posición.