La libra de azúcar se acerca a los 200 pesos en el mercado informal cubano

El arroz y el azúcar parecen haberse lanzado en Cuba a una competencia para ver cuál aumenta más de precio en el mercado informal. Mientras que el cereal ya supera en varias zonas de la Isla los 200 pesos la libra, el otrora emblema nacional le pisa los talones y también ronda ese número y en algunas provincias incluso lo supera.

"Vendo 17 libras de azúcar prieta a 180 pesos si me las compras todas, si solo quieres una parte entonces es a 190", reza un anuncio publicado en un grupo de compraventa en Facebook que en pocas horas acumuló decenas de comentarios. "Está en Centro Habana y no tengo servicio a domicilio", sentenciaba la comerciante informal que poco después actualizó la información con un breve mensaje: "Vendida y ya no me queda más".

En la zafra anterior, la producción de los centrales cubanos apenas alcanzó las 480.000 toneladas de azúcar de las 911.000 que estaban previstas, un incumplimiento que provocó un déficit de 60.000 toneladas para el consumo nacional y afectó gravemente a las exportaciones.

Dados los desastrosos números, en las bodegas del mercado racionado el producto se ha restringido aún más en los últimos meses. "Solo me vendieron una libra y dicen que ya este mes no me toca más", lamentaba este viernes una jubilada que compra su canasta básica normada en un local de la calle Conill, en el municipio de Plaza de la Revolución.

"Durante el Período Especial [la crisis de los años 90] al menos el azúcar no faltaba", comentaba la mujer. "Mucha gente sobrevivió a aquellos años gracias al agua con azúcar por lo que ahora la situación está peor porque ni eso tenemos". Las comparaciones entre las actuales dificultades económicas que atraviesa la Isla y las sufridas tras el colapso de la Unión Soviética son frecuentes.

"En mi casa teníamos permanentemente un pozuelo con azúcar encima de la mesa para que todo el que llegara a visitarnos se pudiera comer unas cucharadas para poder seguir camino", recuerda Evaristo, vecino de la barriada de El Cerro que esta semana compró "diez libras de azúcar a 170 pesos" y se considera "afortunado" porque "ya a ese precio no te la encuentras".

Al interior de las casas se recorta el consumo, el café se toma más amargo y los postres de frutas en almíbar escasean. "Ahora ni se me ocurre ofrecerle nada dulce a la visita", opina Evaristo

Recientemente, el Ministerio de Comercio Interior reconoció que la entrega del azúcar del mercado racionado dependerá de la disponibilidad existente en el país. Los primeros resultados de la zafra 2022-2023 apuntan a que la producción volverá a quedar por los suelos y lejos de la meta de recibir 455.198 toneladas.

Tampoco faltan quienes ven en el déficit del producto una posibilidad de hacer negocios importando sustitutos. "Vendo 500 gramos de aspartamo, un edulcorante que endulza más que el azúcar. Ideal para negocios que preparan dulces. La bolsa cuesta 60 dólares, solo acepto esa moneda", se lee en un portal muy popular de clasificados.

Otros, dada las similitudes de precios entre algunos alimentos, proponen una operación de trueque. "Cambio cinco libras de arroz por tres de azúcar blanca", propone alguien en otro grupo de Facebook donde el intercambio de mercancías ha ganado espacios. La pérdida galopante de valor del peso cubano hace que muchos prefieran ofertar su mercancía a cambio de otros alimentos que obtener la moneda nacional.

Al interior de las casas se recorta el consumo, el café se toma más amargo y los postres de frutas en almíbar escasean. "Ahora ni se me ocurre ofrecerle nada dulce a la visita, la poca azúcar que nos queda es para el consumo de la familia. No hay una cucharada más para nadie", opina Evaristo que nació en 1959, cuando los centrales cubanos lograron más de 5 millones de toneladas de azúcar.

