Un tribunal de EE UU falla contra Bacardí en la disputa por Havana Club

Madrid/Un tribunal estadounidense falló este martes en contra de Bacardí, ratificando los derechos de la empresa estatal cubana sobre la marca de ron Havana Club en EE UU.

El Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond, Virginia, rechazó la demanda de Bacardí contra la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU (USPTO), respaldando así la renovación de la marca que se concedió en 2016 a la empresa estatal cubana Cubaexport, a pesar de las férreas objeciones de Bacardí.

La empresa manifestó su malestar con la decisión, al considerar que supone "un período de gracia de 10 años otorgado al Gobierno cubano para renovar una marca que fue robada previamente". Sin embargo, la victoria podría ser breve, puesto que el registro tenía validez por una década y expira este mismo mes. Además, EE UU aprobó en 2024 una ley que impedía reconocer marcas confiscadas por el régimen cubano, por lo que no cabría la opción de renovar la concesión.

Además, EE UU aprobó en 2024 una ley que impedía reconocer marcas confiscadas por el régimen cubano, por lo que no cabría la opción de renovar la concesión

La batalla legal por el derecho a usar el nombre del ron empezó cuando la familia Bacardí, que producía en la Isla la bebida, decidió abandonar Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. La compañía asegura que compró los derechos de Havana Club a la familia Arechabala, que producía el ron hasta que su destilería fue confiscada.

Cubaexport era propietaria de los derechos de comercialización en EE UU desde que registró la marca, en 1976, hasta que, en 2006, le fue denegada una renovación de acuerdo con las leyes del embargo que le impedían pagar la licencia sin obtener antes una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro que no había sido otorgada.

La estatal impugnó ante los tribunales la denegación del permiso, que perdió tras una sentencia de 2012. Más tarde, en enero de 2016 y durante el deshielo que se produjo en el mandato de Barack Obama, la Ofac cambió su decisión y emitió una licencia específica que autorizaba a Cubaexport a “realizar todas las transacciones” y hacer los pagos “necesarios para renovar y mantener el registro de la marca Havana Club”. Con el importe satisfecho, Cubaexport obtenía la licencia para los diez próximos años, hasta este 2026.

Bacardí intentó, sin éxito, recurrir a los canales administrativos, por lo que acabó presentando una demanda en 2021 que buscaba revertir la medida, contraria a sus intereses. La empresa acusaba a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de tomar una decisión de “forma fraudulenta” y a sus altos funcionarios –entre los que se encontraba su entonces directora, Kathi Vidal–, de violar la legislación vigente al renovar el registro de la marca en disputa diez años después de su vencimiento en 2006.

Los tribunales desestimaron entonces el caso, al considerar que Bacardí –con sede en Bermudas– no podía demandar directamente a la agencia de patentes. En 2024, el tribunal de apelaciones revivió temporalmente el caso al considerar que sí se cumplían los requisitos para entrar en el fondo de la cuestión. Sin embargo, el fallo ha sido negativo para la ronera.

En 1960 la destilería de la familia Arechabala, que había producido ron al menos desde 1930, fue confiscada por el Gobierno de Fidel Castro junto con otros de sus activos, sin ningún tipo de compensación.

Ramón Arechabala, gerente de ventas de la empresa y que pasó un tiempo en la cárcel tras la expropiación ordenada por Castro, escapó del país y llegó a Miami en 1966 con la receta secreta del ron Havana Club. Pasados algunos años, vendió los derechos de la marca y la receta original a los Bacardí.

Pasados algunos años, vendió los derechos de la marca y la receta original a los Bacardí

En 1974, los registros de marca de Arechabala en los Estados Unidos para el ron Havana Club habían expirado y fue cuando Cubaexport registró la marca. Cuba Ron S.A. y la francesa Pernod Ricard son las propietarias de Havana Club, la marca con mayor crecimiento dentro de las bebidas que ofrecen. Aunque el mercado se ha deteriorado en los últimos años –también a nivel global– el producto se mantiene con relativa pujanza.

En 2022, la empresa vendió más de 4,6 millones de cajas de ron, una cantidad que bajó hasta los 3,1 en 2025. Sin embargo, Havana Club registró un crecimiento del 8% en sus ventas internacionales y un aumento del 55% en valor de marca, gracias a la venta de rones de alta gama. Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido son sus mayores importadores y el producto está entre los rones más comercializados del mundo, aunque por detrás de Bacardí.