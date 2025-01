Bajan un 11% las importaciones de pollo de EE UU por Cuba entre enero y noviembre de 2024

Madrid/Las importaciones de pollo desde EE UU cayeron en 2024 en torno al 10% si se compara con 2023, a falta de los datos de diciembre. Entre enero y noviembre del año pasado, llegaron a la Isla procedentes del país vecino 232.570 toneladas, notablemente por debajo de las 262.512 del año anterior, según los datos publicados este fin de semana por el economista Pedro Monreal. El valor también descendió, siendo en 2024 de 285 millones de dólares, frente a los 288 millones de 2023.

Entre las teorías que más han circulado sobre esta caída, algunos apuntan al descenso de la población en la Isla, por el éxodo de los últimos años. Sin embargo, si se ponen estos datos en relación con los demográficos se ve que no es la única razón que explicaría la caída.

La cifra de cubanos que residían en la Isla este 2024 es, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, de unos 10.050.000 personas, aunque posteriormente las autoridades admitieron que la población era menor a diez millones. La cantidad fue aportada por su directivo, Juan Carlos Alfonso, ante el Parlamento el pasado julio y reflejaba una caída aproximada del 10% si se comparaba con los 11.100.000 que formalmente residían en la Isla en 2021. Ese mismo año se importaron desde EE UU 276.774 toneladas de pollo, un 15,9% más que este año. Por tanto, la exportación de la carne de este ave cayó casi seis puntos más que la población, sobre la base de las cuentas oficiales de residentes en la Isla.

“Las exportaciones de carne de pollo de EE UU son la principal oferta de la fuente de proteína cárnica de mayor consumo en Cuba y compensan la aguda crisis agropecuaria nacional de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel”, afirma Monreal. Pero lo cierto es que algo parece estar moviéndose en esta dinámica. Aunque la carne de pollo continúa siendo la reina del sector, la población empieza a comprar la cada vez más presente carne de cerdo importada, también del país vecino.

Un lomo de cerdo de la marca Smithfield se vende en las mipymes a un precio de unos 1.100 pesos la libra, pero "viene limpio, muy bien empaquetado y es carne con muy poca grasa", como contaba una cubana entrevistada hace pocas semanas por este diario. Se encuentran a la venta todo tipo de carnes de cerdo, que van desde las piernas a chuletas, pasando por grasas o huesos para hacer caldo.

En medio del descenso de la carne de puerco nacional, que cuando aparece no presenta un aspecto ni un olor particularmente atractivos, el mercado de la importación ha ido creciendo tanto como el hartazgo de los cubanos de comer pollo. "Nos van a salir plumas" o "vamos a terminar cacareando" son frases que ya se han acuñado a pie de calle para resaltar la molestia que ha generado tanto tiempo con su carne como única proteína animal a la vista.

El cerdo, por ahora, no tiene el precio controlado, como sí lo tiene el pollo –680 pesos el kilo–, aunque está por ver la repercusión general de las nuevas prohibiciones establecidas para los privados, que desde diciembre ya no pueden importar para vender al por mayor y no están interesados por la distribución minorista, sometida a precios topados.

El pollo importado desde EE UU en noviembre se redujo tanto en toneladas (21.000, aproximadamente, un 10% menos que en octubre), como en valor (27,8 millones de dólares, un 9,55% inferior a los datos de octubre), aunque esta es la tendencia habitual, como recuerda Monreal. En el año ha seguido una trayectoria oscilante, alternando meses de mayores adquisiciones con otros más bajas. Ese mes, el precio por kilo fue de 1,32 dólares, el segundo más alto de lo que va de año –después de alcanzar en mayo 1,34– y desde que hay registros de estas importaciones.

La mayor presencia del cerdo en los establecimientos cubanos no indica, en cualquier caso, que la crisis del consumo de proteína de origen animal se pueda superar fácilmente, en un contexto en el que, además, el pollo sigue dominando y es la única carne que llega –cuando lo hace– a las bodegas. “El nivel inferior de las toneladas de carne de pollo exportadas a Cuba en enero-noviembre de 2024 respecto a 2023 indica una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el Gobierno no es capaz de resolver”, remacha Monreal.