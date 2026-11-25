El '5 de septiembre' carga la responsabilidad sobre los ciudadanos, aunque admite que el muelle está “a oscuras y sucio, presto a cualquier fechoría” y sin nadie que lo proteja.

Restaurado hace pocos años, el emblemático paseo se ha quedado a oscuras, con las farolas destrozadas y sin nadie que lo vigile, según denuncia la prensa oficialista

Madrid/Las marcas que han dejado en el cemento los bancos de hierro fundido arrancados del Muelle Real de Cienfuegos dan una idea de la saña con que han sido retirados. La mayoría de ellos se encuentra ahora en el fondo de la bahía, según asegura el fotorreportero Juan Carlos Dorado en un texto publicado este miércoles por el periódico oficialista 5 de Septiembre. Tampoco funcionan las farolas de uno de los lugares más emblemáticos del litoral cienfueguero.

“Hace unos pocos años uno de los sitios más atractivos de la ciudad gozó de una fuerte reanimación que comprendió –entre otras mejoras– el restablecimiento del alumbrado”, recuerda Dorado, quien enumera las intervenciones realizadas: desde la renovación del cableado y la instalación de farolas “hechas a semejanza de las originales” hasta la reparación de las escaleras y la colocación de los bancos. Las fotografías muestran hoy los cristales rotos de las luminarias de un paseo que siguen frecuentando los pescadores y los jóvenes de la ciudad.

Las fotografías muestran hoy los cristales rotos de las luminarias de un paseo que siguen frecuentando los pescadores y los jóvenes de la ciudad. / Juan Carlos Dorado/5 de septiembre

“Pero de nada vale el esfuerzo cuando una obra como esta ha sido víctima de la indisciplina, el robo y el maltrato”, sentencia el fotorreportero, que carga la responsabilidad sobre los ciudadanos, aunque admite que el muelle está “a oscuras y sucio, presto a cualquier fechoría” y sin nadie que lo proteja. No precisa cuánto dinero se invirtió en su restauración ni qué entidad debía garantizar su conservación.

A poca distancia del embarcadero, en el céntrico parque José Martí, tampoco quedan bancos de madera y hierro, según confirman desde Cienfuegos a 14ymedio. “Lo único que va quedando son los bancos de mármol”, cuenta un residente, que ironiza sobre el reconocimiento que la Unesco otorgó en 2005 al centro histórico de la ciudad: “El Patrimonio Cultural de la Humanidad tendrán que pasárselo a otro”.

A poca distancia del embarcadero, en el céntrico parque José Martí, tampoco quedan bancos de madera y hierro, según confirman desde Cienfuegos a '14ymedio'

Ya en septiembre trascendieron denuncias sobre el deterioro del parque, donde también han desaparecido tramos de las verjas y se acumula la suciedad en las fuentes. El problema no se limita al mobiliario urbano. “Los portales de la calle San Carlos, frente al parque, también se están cayendo”, advierte el cienfueguero, sorprendido de que hasta ahora no haya habido que lamentar ninguna muerte por los derrumbes en ese lugar.

“Todo se sigue justificando, que si el bloqueo, que si el cerco petrolero, y mientras tanto la mierda nos sigue tragando a los mismos”, lamenta.

El Muelle Real y el parque José Martí no son los únicos lugares de encuentro de los cienfuegueros que han perdido su esplendor. En julio de 2024, 14ymedio constató el mal estado del malecón de la ciudad, con socavones en la acera que, ante la precariedad del alumbrado, se convertían en verdaderas trampas para quienes frecuentaban el paseo por las noches. “Es normal que el mar y el salitre deterioren las estructuras, por eso hay que darle mantenimiento constantemente. Sin embargo, al paseo hace muchos años que no se le hace ningún ‘trabajito’”, lamentaba entonces un vecino.

La destrucción de espacios públicos que en su día fueron objeto de costosas obras de recuperación se extiende por toda la Isla. El pasado 27 de octubre, 14ymedio pudo ver a varios jóvenes intentando desprender a martillazos las vigas metálicas del muelle flotante de la Alameda de Paula, en La Habana Vieja, presumiblemente para venderlas como chatarra.

La destrucción de espacios públicos que en su día fueron objeto de costosas obras de recuperación se extiende por toda la Isla

Inaugurado en 2015 como parte del proyecto de recuperación de la Avenida del Puerto impulsado por Eusebio Leal, el muelle ha perdido prácticamente toda su cubierta de madera y ya ha comenzado a hundirse. El pasado viernes 14ymedio constató la veracidad de unas imágenes que circulaban en redes sociales mostrando el hundimiento parcial de uno de sus tramos. Ya en 2019, el arquitecto Orlando Inclán, uno de los proyectistas de la obra, había reconocido a la prensa oficial que no existía un plan específico de mantenimiento para la instalación.

En Santiago de Cuba, el periódico oficial Sierra Maestra denunció en agosto pasado la sustracción de las tablas de los bancos de la Plaza de Marte, supuestamente para utilizarlas como leña en medio de los prolongados apagones. Las autoridades se apresuraron a reponerlas, pero en octubre los asientos volvieron a aparecer destrozados.

Hace dos semanas, un residente de Matanzas alertó en redes sociales de que del parque de la Catedral se habían llevado dos bancos completos y estaban arrancando las tablillas metálicas de otros, sin que nadie vigilara el recinto.

El mercado de materias primas ofrece un incentivo económico para el desmantelamiento de las instalaciones públicas. En septiembre, el activista espirituano Adriano Castañeda declaró a Martí Noticias que solo de un parque de Sancti Spíritus habían sustraído siete bancos de aluminio en lo que iba de año para venderlos como materia prima. También denunció robos de materiales en el Hospital Provincial y de aceite de los transformadores eléctricos ante la escasez de combustible.