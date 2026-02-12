Un basurero asfixia al Conservatorio Guillermo Tomás de Guanabacoa

La capital enfrenta un déficit de unos 20.000 contenedores de basura, agravado por la crisis de combustible.

Un profesor denuncia en redes la falta de respuesta de las autoridades y el peligro para la salud de sus estudiantes

La Habana/El Conservatorio Guillermo Tomás Bouffartigue, una institución en Guanabacoa, La Habana, que acoge a más de 300 estudiantes de música, permanece desde hace varios meses rodeado por un vertedero de basura. La situación fue denunciada en redes sociales por Roldán Fernández, director de orquesta y profesor del centro, quien expresó su preocupación por el impacto que este foco insalubre tiene en la salud de alumnos, familiares y trabajadores.

“Cientos de estudiantes, familiares y maestros han enfermado de dengue y chikunguña; los mosquitos están a flor de piel”, afirmó en un video difundido en sus redes. “Las puertas y ventanas de la escuela tienen que mantenerse cerradas por el hedor, que es muy intenso. Hay días en los que resulta imposible concentrarse”, añadió.

Según explicó Fernández, miembros de la comunidad han presentado quejas ante diversas instancias municipales, sin obtener respuesta alguna.

Este miércoles, 14ymedio constató que ahí sigue el enorme basurero, entre las calles Juan Bosco y Barreto, donde también se acumula agua estancada. De manera irónica, los desechos se apilan frente a un cartel que advierte sobre una multa de 1.500 pesos por arrojar basura. Detrás del conservatorio, además, funciona una escuela primaria de dimensiones similares, por lo que niños uniformados pasan constantemente por el lugar.

La capital enfrenta un déficit de unos 20.000 contenedores de basura, agravado por la crisis de combustible, que obliga a los trabajadores de Comunales a emplear gran parte de su jornada en colas para abastecerse. De los cinco recorridos diarios planificados, apenas se logran, en promedio, 3,1. A ello se suma la precariedad salarial del sector –con sueldos que rondan los 2.000 pesos, una cifra equivalente al precio actual de un pomo de aceite en Ciego de Ávila–, lo que ha llevado al Gobierno a recurrir incluso a la fuerza laboral de personas privadas de libertad.

Desde mediados de 2025, Cuba sufre una grave epidemia de varios virus, sobre todo dengue y chikunguña, que oficialmente ha provocado la muerte de poco más de medio centenar de personas, en su mayoría menores de edad, si bien un estudio independiente señaló que podrían elevarse a casi 9.000. La precariedad de los servicios de salud del país, sumado al deterioro general de las condiciones higiénicas y los basureros al aire libre, han contribuido a un aumento inusitado de la mortalidad por enfermedades que, en contextos normales, presentan y un nivel de letalidad considerablemente menor.