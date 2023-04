Un nuevo billete de 100 pesos cubanos entra en circulación en plena crisis de los cajeros

El Banco Central de Cuba (BCC) anunció este miércoles la puesta en circulación de un nuevo billete de 100 pesos, que llega justo cuando se agudiza la depreciación de la moneda frente al dólar y el colapso de la red de cajeros automáticos en la Isla. La institución señaló que esta denominación se imprime con la fecha de 2023 y conserva las principales características de las emisiones anteriores.

Sin embargo, el nuevo papel, que circulará simultáneamente con las anteriores versiones, no tiene relieve al tacto y tampoco está en sistema Braille para ciegos, sin que las autoridades ofrezcan una explicación al respecto. El billete mantiene el logo del BCC y la firma del presidente del Banco Central, mientras que la leyenda y el año de impresión aparecen en color magenta.

El anuncio de este billete llega en un momento particularmente duro para los cubanos, que tienen que hacer largas filas para extraer dinero de los pocos cajeros automáticos que aún mantienen efectivo. "Imaginate el nivel de estrés que causa esto", zanjó un vecino de Centro Habana que tuvo que recorrer tres puntos bancarios para encontrar uno disponible.

El hombre explicó a 14ymedio que envió dinero a su hermana en Párraga, en el municipio habanero Arroyo Naranjo, para ayudarla con los gastos en una operación a la que se someterá su hijo. Sin embargo, cuando fue al cajero no pudo sacar el efectivo porque estaban fuera de servicio.

"Yo se lo di por transferencia porque no puedo ir hasta allá, donde ella, porque vive bastante lejos", señaló, al recordar que movilizarse tampoco es una alternativa porque la escasez de combustible que enfrenta la Isla.

Los cajeros automáticos en Cuba no dan abasto. Nada menos que 150 de los 521 que tiene el Banco Metropolitano (Banmet) se encuentran fuera de servicio en La Habana, lo cual supone el 30% de ellos averiados. Así lo confirmó la institución bancaria a la prensa oficialista el domingo pasado.

A una consulta del periodista Francisco Rodríguez Cruz, la dirección del banco respondió que los técnicos trabajan en reparar las averías en los módulos dispensadores y los teclados, que son las partes con más roturas, mientras que esperan el ingreso de nuevas piezas para la próxima semana.

En su nota, el banco aseguró que "diariamente salen más de 160 millones de pesos por estos equipos" y que estos necesitan un cambio "por su obsolescencia tecnológica", pero que no tienen "una respuesta inmediata". Lo que se han habilitado, insistió, son "alternativas domésticas" para mitigar la crisis.

El banco explica que ha incrementado los cobros electrónicos con "todos" los agentes que ofrecen servicios o venden mercancías. De igual forma, los clientes tienen la opción de usar la unidad de comercio Caja Extra para conseguir efectivo en las 1.904 bodegas habilitadas y al menos una sucursal por municipio tiene horarios extendidos los fines de semana.

Lo que no dicen las autoridades bancarias es que en muchas bodegas esgrimen que no tiene conexión con Transfermóvil para no dispensar efectivo, o que no tienen dinero en caja pues todo el mundo le ha pagado ese día electrónicamente. Los montos que se pueden sacar son, además, bajos.

Del 8 al 14 de abril las extracciones de efectivo superaron los 200 millones diarios, pero muchos cajeros, reconoció la institución, solo están habilitados para realizar operaciones electrónicas y consultas de saldos.

La respuesta del banco generó descontento de los internautas de redes sociales, quienes reclaman que es "habitual" escuchar "lamentaciones" de los funcionarios de las cosas que no funcionan bien en Cuba, pero se ofrecen pocas soluciones como la disponibilidad de terminales de pago POS en los negocios.

En la calle Infanta, una de las arterias más concurridas en Centro Habana, hay tres cajeros, pero de esos dos están rotos y el que funciona tiene problemas en la pantalla que dificulta la visualización de la información, se quejó un cubano.

Además de la capital cubana, la crisis de los cajeros se extiende al interior del país como en Sancti Spíritus, donde esta semana las autoridades bancarias defendieron que no hay escasez de efectivo en las agencias. "Nunca, ninguna de las entidades ha dejado de pagar el salario por falta de dinero", dijo a Escambray María Efigenia Caballero, directora del Banco Popular de Ahorro (BPA).

La directora aseguró que los 11 cajeros automáticos del BPA en la provincia operan con normalidad, aunque muchos de ellos son antiguos y están sobreexplotados. Un espirituano residente de la periferia norte de la ciudad de Sancti Spíritus aseguró a 14ymedio que es "sencillamente mentira", pues en realidad solo hay nueve unidades y la mayoría están ubicados en el centro. "Por ejemplo, yo tengo que recorrer alrededor de seis kilómetros para llegar a un cajero, y no siempre está funcionando", se quejó.

