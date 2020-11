Con bitcoins, mandas 100 dólares desde Miami y recibes 105 CUC en Cuba

Cuando comenzó hace seis años como emprendedor informático, Erich García nunca imaginó que terminaría utilizando criptomonedas. Le sonaban a estafa. Hoy, empuja desde la Isla un proyecto de envío de remesas a través de dinero digital: Bitremesas.

"Lo que hace esta página es conectar a los que viven fuera, tienen criptomonedas y quieren enviar dinero a Cuba para que el familiar aquí reciba el dinero y el cubano que quiere comprar las criptomonedas reciba lo suyo en su billetera virtual", dice a 14ymedio en su oficina, un rincón de su casa, en el barrio de Santo Suárez de La Habana.

Una billetera virtual o electrónica no es más que una aplicación –móvil, en la PC o en una memoria flash– que funciona con un sistema de contraseñas de alta seguridad, tal y como explica el propio García en su canal de YouTube Bachecubano.

En Cuba, asegura, hay un grupo de personas que están ansiosas por comprar criptomonedas. "Lo único que hicimos fue encontrar ese nicho y desarrollar una plataforma"

En Cuba, asegura, hay un grupo de personas que están ansiosas por comprar criptomonedas, de las que existen en el mercado muchos tipos: Bitcoin, Ethereum, Dash, etcétera. "Lo único que hicimos fue encontrar ese nicho y desarrollar una plataforma". El pago que utiliza quien se sirva de este sistema, refiere, "no está afectado por el embargo, ni las sanciones".

El joven reconoce que "es un espectro financiero que muchos no dominan, pero es tan libre que hay que empezar a estudiarlo e implementarlo en todos los procesos financieros de Cuba, tanto a nivel privado como a nivel estatal".

Por ejemplo, dice que uno de los aspectos que puede generar rechazo es que la persona que hace el envío debe tener en su poder criptomonedas. Pero sobre esto, detalla, hay ventajas: "Hoy una familia que quiere enviar 100 dólares a Cuba y va a una oficina de Western Union. Ahí le van a cobrar esos 100 dólares pero encima le van a cobrar el servicio, 13,49 dólares adicionales. El dinero que recibe el familiar en Cuba ahora son 99, hace unos meses serían 97, Western Union aflojó un 2%". El familiar en EE UU manda bitcoin por valor de 100 dólares a través de la web de Erich, Bitremesas, que tiene una lista de cubanos ávidos de criptomoneda en la Isla a los que ofrece esos bitcoins en una subasta. Esto permite una ganancia que se reparte entre el beneficiario de la remesa (recibe 105 CUC) y Erich, por ser el intermediario.

Con la pandemia y el consiguiente cierre de los vuelos comerciales, la entrada de dinero a través de mulas ha sido casi inexistente en los últimos meses, Por otra parte, el endurecimiento de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, cada vez hace más difícil el envío de remesas familiares. Por eso, para Erich García es de vital importancia comprender el uso que tienen hoy las criptomonedas, y de ahí su labor como youtuber.

"Todavía no tenemos la posibilidad de comprar dos libras de malanga con criptomonedas pero por algo se empieza", dice. "Hay que empujar para que eso llegue"

"Todavía no tenemos la posibilidad de comprar dos libras de malanga con criptomonedas pero por algo se empieza", dice. "Hay que empujar para que eso llegue". Y vuelve a defender esa solución financiera: "Con el valor de esa criptomoneda puedes trabajar a nivel mundial, algo que no puedes hacer con el dólar que tienes en la mano en físico". Trabajar con criptomonedas es la respuesta, no lo regula nadie, no lo prohíbe nadie, es maravilloso".

Oficialmente, García trabaja como programador de equipos de cómputos y es hoy de los pocos cuentapropistas cubanos que tiene esta licencia. "La saqué en 2015 porque mi madre me lo repetía. Un día fui y la saqué y en efecto, ella tenía razón en su apuro: a los pocos meses la cancelaron y hasta el sol de hoy sigue cerrada".

Desde sus inicios, en 2014, hasta ahora, Erich García no ha parado de superarse a través de cursos y capacitación para cuentapropistas. Además de gestionar Bitremesas y su canal de YouTube, trabaja, junto a dos personas más, en Cubashop, una página que vende productos en la Isla a través del sistema conocido como dropshipping (el vendedor toma los pedidos pero es el mayorista quien despacha las mercancías al cliente): "gestionamos la venta de manera automática, y se puede pagar por criptomoneda, por tarjeta vía transfer móvil, por EnZona o por pago en efectivo en el momento que se le lleve el producto".

"No es más que la digitalización de las mulas", resume. "La gente busca en Amazon el producto, nos envía el enlace, en Cubashop calculamos a partir del peso y el volumen lo que cuesta, hace una cuenta que engloba lo que cuesta más el porcentaje de ganancia de la mula y le da al comprador un total".

________________________