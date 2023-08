El brasileño Lula y el uruguayo Mujica irán a Cuba para promover una "apertura" del régimen

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ex mandatario de Uruguay José Mujica viajarán a Cuba antes de que termine este año para "convencer" al régimen de promover una "mayor apertura" de la economía y las relaciones internacionales, según revelaron al semanario uruguayo Búsqueda fuentes del entorno fuentes políticas nacionales.

Según la información, los dos líderes izquierdistas prevén reunirse con el Gobierno y con representantes de la sociedad civil. Aunque el medio no concreta más sobre esa referencia, sí especifica que la idea es "ayudarlos a promover una mayor apertura y ofrecerles su apoyo local e internacional", lo que invita a pensar que no habrá encuentro con opositores y posiciones políticas distintas, sino más bien con empresarios y cuentapropistas.

De materializarse así, la visita se asemejaría –al menos oficialmente– a la que realizó el pasado mayo el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell. En ese viaje, el canciller de la UE se encontró con las autoridades cubanas –su homólogo, Bruno Rodríguez se ausentó alegando una infección– y con los obispos, además de acudir a un foro de micro, pequeñas y medianas empresas ( mipymes).

Pocos días después, sin embargo, el propio Borrell contó en una entrevista que se vio con familiares de presos del 11J y, desde la Isla, la profesora –ahora represaliada por el régimen– Bárbara Alina López desveló un encuentro con el canciller europeo en el que había otros miembros de la sociedad civil, cuyos nombres no trascendieron.

El semanario Búsqueda explica que Lula y Mujica comparten su preocupación por la situación actual de la Isla, tanto en lo que respecta al desabastecimiento y las carencias que sufre la población como –y esta sería la novedad– por los reclamos y manifestaciones de los cubanos por la "restricción de sus libertades".

El Gobierno de Uruguay está al tanto del viaje, un asunto que no es baladí, ya que al frente de la presidencia uruguaya se encuentra Luis Lacalle Pou, uno de los líderes latinoamericanos más críticos con La Habana, que incluso mantuvo un fuerte roce en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) de 2021, cuando recitó ante Miguel Díaz-Canel un fragmento del tema musical Patria y Vida, himno de las protestas populares del 11J.

Mujica, presumiblemente, acudirá a título personal y no en nombre del Gobierno, por lo que Lacalle tampoco podría oponerse, pero el propio semanario afirma que el ambiente entre los líderes de la región es favorable a la visita. "La información sobre el viaje conjunto de Lula y Mujica a Cuba, que es gobernada por un régimen comunista desde 1959, ya circula en ámbitos diplomáticos y es vista con 'buenos ojos' por representantes de distintos Gobiernos, relataron fuentes políticas", indica el texto.

Los dos líderes comparten un pasado muy vinculado a movimientos izquierdistas sindicales y guerrilleros, y ambos pasaron por la cárcel en los años 80 (Lula estuvo detenido un mes en 1980 por incitar a trabajadores a realizar una huelga ilegal, mientras Mujica pasó 12 años en una celda entre 1973 y 1985, bajo la dictadura militar). Aunque han mantenido excelentes relaciones con el régimen cubano, personales y políticas, también han sido presidentes elegidos democráticamente en sus países en más de una ocasión, lo que los convierte en emisarios ideales.

Mujica mantuvo una gran relación personal con el propio Fidel Castro, al que admiraba, pero también fue públicamente crítico con el régimen, especialmente en los últimos 10 años, cuando llegó a pronunciar frases como: "Ya vivimos lo del realismo socialista, todos los líos de la revolución cubana y la cultura. ¡No me jodan!". El ex gobernante fue requerido por Barack Obama, según contó en una entrevista en España, para mediar en las negociaciones para la liberación del contratista Alan Gross y el posterior deshielo, por lo que no sería la primera vez que intente ejercer un papel de este tipo.

Por su parte, la ambigüedad de Lula siempre ha sido mayor. Su alianza con Fidel Castro fue manifiesta, logrando una asociación con Cuba que se mantuvo hasta la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro, en 2019. En enero, cuando resultó reelegido como jefe de Estado, restableció relaciones tanto con Venezuela como con Cuba y nunca ha sido explícitamente crítico con el régimen de La Habana. Sin embargo, en febrero mantuvo una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca en la que, aparentemente, se habló de la situación cubana.

Esta semana, el brasileño envió a su asesor especial, Celso Amorím, a la Isla para no repetir a conversar con Bruno Rodríguez. De la reunión solo se hizo público un tuit del canciller cubano en el que dijo haber reafirmado "la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales y aprovechar las potencialidades existentes".

