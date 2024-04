"Los cajeros están de psicólogos en Cuba: dando consultas nada más"

Madrid/El peso cotiza al alza. El efectivo frente al bancarizado, claro. En las redes y los sitios de compraventa de moneda nacional, la falta de billetes ha proporcionado un nicho de mercado que se comporta de manera formidable. Si en agosto de 2023 un peso en efectivo se cambiaba a 1,10 en las entidades bancarias, este abril ya lo hacía a más de 1,20. El negocio sigue siendo prometedor por la incapacidad del Estado de elaborar y aplicar un programa de estabilización macroeconómica, a pesar de enunciarlo en infinitas reuniones del Gobierno y del Partido.

Hace meses que las colas en las sucursales son enormes, y sin madrugar es difícil salir con éxito de un cajero. “Tanto los cajeros como el banco dan los billetes chiquitos y los cajeros los cargan y a veces cuatro personas se lo llevan”, cuenta Maritza, vecina de Sancti Spíritus. “Hace poco estaba en cola, junto con otra mucha gente, cargaron el cajero con 100.000 pesos, por última vez en el día, y se los llevaron cuatro clientes. Se tuvieron que ir todos sin dinerito a casa”, dice con resignación.

“¿Por qué no hay dinero en los cajeros?”. Se lo preguntan los cubanos e intenta responderlo el economista Pavel Vidal, profesor en la Universidad Javeriana de Cali (Colombia) y experto en el Banco Central de Cuba (BCC), este martes en un artículo de su blog. “El origen de la escasez de efectivo es el exceso de emisión de pesos para financiar el agujero financiero en las cuentas del Estado en momentos en los que, además, se produce una recomposición de la masa monetaria a favor del efectivo”, concluye.

El especialista explica que el crecimiento del sector privado y de la economía informal, unidos a la desconfianza en las instituciones bancarias y la deficiente tecnología, se han conjugado para generar un demanda enorme de monedas y billetes. “El exceso de emisión monetaria, a su vez, alimenta la inflación de tres dígitos y la depreciación de la tasa de cambio informal, lo cual amplifica la necesidad de billetes que el BCC no ha podido imprimir”.

A esta conclusión llega después de ofrecer un cúmulo de datos que ilustran a la perfección lo que está ocurriendo en las calles de la Isla. Según las cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), la cantidad de efectivo en circulación se quintuplicó en Cuba entre 2018 y 2022, al pasar de 59.000 millones de pesos a 287.000. Si se mira con una perspectiva más amplia, se ve que de 2000 a 2019, la cantidad de dinero que poseía la población creció a un ritmo del 10% anual. Pero de 2020 a 2022, el crecimiento promedio fue de un 64% cada año.

En paralelo, la cantidad de dinero en depósitos ha ido perdiendo peso en la economía de los hogares. En 2018, las familias tenían aproximadamente la misma cantidad en el banco que en billetes (un 46% de efectivo), pero en 2022 la cantidad en manos de la población ascendía al 70% de su dinero, quedando las cuentas de ahorro en franco retroceso.

Dinero de las familias cubanas. / Pavel Vidal / Onei

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Vidal lo resume en siete factores, aunque se detiene particularmente en uno: el enorme déficit fiscal, que en 2024 ascenderá –según las previsiones– al 18,5% del PIB y es "el segundo porcentaje más alto desde la caída en 1993 a raíz del Período Especial", como admitió el propio ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro.

El Gobierno cubano comenzó en 2015, señala Vidal, a superar largamente el 3% (considerado un bajo déficit a nivel internacional). En 2017 fue superior al 8% y en 2020, agravado por la pandemia, alcanzó el 17,7%. Desde 2019 hasta 2023 se han emitido 250.000 millones de pesos para financiar ese desbalance y solo para el año en curso se han previsto 140.000 millones más.

Aclara el economista una importante cuestión: se está emitiendo dinero, no moneda. “En pocas palabras, el Gobierno emite dinero de forma desproporcionada, pero no tiene los recursos para imprimirlo. No hay dólares para sufragar los gastos de la impresión de pesos”, detalla.

Aquí entra un nuevo factor, la inflación acumulada estos años –de dos dígitos en el mercado oficial y tres en el informal– y la devaluación de la moneda nacional frente a otras divisas, obliga a las familias a disponer de más dinero. De 2019 a 2022, los precios crecieron más de 11 veces, puntualiza Vidal. La tarea ordenamiento tiene mucho que decir en este terreno: suprimir el CUC obligó a una emisión muy importante de pesos, lo que conllevó una crisis de confianza en los bancos y la propia moneda, tras la pérdida de un 80% del poder adquisitivo.

La población ha acusado al naciente sector privado de ser parte de estos problemas. Vidal lo niega, pero sí menciona el efecto que genera en la economía nacional que las mipymes operen “con mecanismos de pago diferentes a los de la empresa estatal”, necesitando más efectivo. Por no hablar del desabastecimiento de los mercados mayoristas, que empuja a estos negocios a abastecerse en un mercado paralelo que exige efectivo.

A todos estos factores hay que añadir lo que Vidal llama “altos costos de transacción”. Se refiere, el experto, a lo que supone para un cubano hacer una operación bancaria –colas, tiempo, desplazamientos– por el mal funcionamiento de la tecnología. A pesar del empeño que han puesto las autoridades en la llamada bancarización, la intermitencia de la conexión se pone en evidencia cada vez que se aborda el tema, como ocurrió este fin de semana en Cubadebate al hablar de comercio electrónico: la mayoría de usuarios denunciaron que canales como Tu envío llevan meses sin funcionar, entre otras cosas.

Por último, dos decisiones del Gobierno han influido en todo esto. Por un lado la negativa, obligada posiblemente por los problemas económicos, a aumentar la denominación de los billetes. Como recuerda Vidal, 1.000 pesos, el mayor de ellos, son apenas tres dólares en el mercado informal. Por otro, las tasas de interés, la mayor arma empleada por los bancos centrales de multitud de países que, en el caso de Cuba, no se utiliza.

“Las tasas de interés nominales en los bancos se han mantenido fijas”, lo que se traduce, subraya el economista, en que las personas pierden dinero por tenerlo en el banco.

La situación ha derivado en que los ciudadanos, finalmente, renuncien a visitar los cajeros esperando que les den algo más que información de su saldo y movimientos. “Los cajeros automáticos aquí están de psicólogos”, cuenta con sorna un vecino de Holguín a este diario. “Dando consultas nada más”.