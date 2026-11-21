Ahora, en Obispo, en vez de maletas con ruedas, pasan carretillas y triciclos cargados con tanques y cubos.

Donde antes abundaban los turistas y la música de los bares, ahora avanzan vecinos arrastrando tanques y cubos de agua

La Habana/El traqueteo de las ruedas sobre los adoquines ha sustituido a la música que antes escapaba de los bares y restaurantes de la calle Obispo. Donde hace unos años se escuchaban los acordes de un son cubano y las conversaciones de turistas de medio mundo, ahora predominan los chirridos de las carretillas que transportan agua. La arteria peatonal más emblemática de La Habana Vieja parece haber cambiado de oficio: de paseo peatonal a corredor de abastecimiento.

Este sábado, dos jóvenes avanzan por la vía empujando una improvisada plataforma de madera montada sobre pequeñas ruedas. Encima llevan un tanque de gran tamaño, forrado parcialmente con una bolsa negra, y dos cubos. Uno tira de la estructura mediante una barra metálica, mientras el otro empuja desde atrás. El cargamento se bambolea sobre el pavimento irregular, obligándolos a coordinar sus movimientos para evitar que termine volcado en plena calle.

La falta de agua obliga a los vecinos de la zona a dedicar horas y esfuerzo físico a esa dura tarea

La escena transcurre entre fachadas antiguas, portales de madera y establecimientos donde todavía se exhiben souvenirs para unos visitantes que no acaban de llegar. La falta de agua obliga a los vecinos de la zona a dedicar horas y esfuerzo físico a esa dura tarea. Para quienes venden alimentos o atienden pequeños comercios, disponer de suficiente suministro es también una condición indispensable para mantener abierto el negocio.

Ahora, en Obispo, en vez de maletas con ruedas, pasan carretillas y triciclos cargados con tanques y cubos.