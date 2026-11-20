Visita de supervisión que hizo Miguel Díaz-Canel a la Taza de Vento, que forma parte del Acueducto de Albear, en Boyeros.

Madrid/Mientras los cubanos sufren una alarmante crisis de abastecimiento que los obliga a recoger agua de lluvia, de ríos, de salideros o de pozos artesanos, y el negocio de la venta de galones y pipas prolifera en variantes informales o privadas, las autoridades del sector aseguraron este jueves que la cifra oficial de afectados en la capital se ha reducido a 255.000 personas, frente a más de medio millón hace apenas unas semanas.

“En estos últimos diez días creo que hemos avanzado integralmente, pero hay que seguir”, valoró como conclusión Miguel Díaz-Canel, en una visita de supervisión que hizo a la Taza de Vento, que forma parte del Acueducto de Albear, en Boyeros, para “supervisar los avances” del denominado Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en La Habana.

Según la prensa estatal, Díaz-Canel “indagó” sobre las zonas más afectadas, entre ellas los municipios de la capital “que han presentado situaciones particularmente difíciles”, como Cotorro y Arroyo Naranjo, y el municipio granmense de Manzanillo, que, aseguran, “ha ido mejorando su situación de abasto”.

Con ese programa, que Díaz-Canel dice vigilar semanalmente desde septiembre, el Gobierno pretende aliviar la crisis en la capital y, de forma extendida, en el resto de la Isla. Como muestra de este avance, el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Toledo Tápanes, aseguró que la cifra de afectados en la capital ha disminuido casi a la mitad, de los 577.000 que existían al inicio del programa, y cree “que en los próximos 15 días siga disminuyendo”.

Toledo Tápanes aseguró que la cifra de afectados en la capital ha disminuido casi a la mitad, de los 577.000 que existían al inicio del programa

Hace apenas dos semanas, la cifra que el Gobierno admitió públicamente fue de unos 536.000 afectados en la Habana y más de 2,6 millones en todo el país, según informó el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, junto a Díaz-Canel, en el programa oficialista Criterio Compartido. En ese entonces, el funcionario explicó que el 66% de esas afectaciones estaba asociado a la energía eléctrica y el 25% a los equipos de bombeo.

Este jueves, en la visita al Acueducto, Tápanes aseguró que la reducción de afectados ha ocurrido gracias a “un proceso en que se ha logrado estabilizar un poco la situación eléctrica, a partir de la protección de las fuentes”.

El Acueducto de Albear –llamado así el ingeniero Francisco de Albear, que lo diseñó en el siglo XIX– transporta el agua por gravedad desde los manantiales de Vento hasta los depósitos de Palatino a través de un canal subterráneo de unos diez kilómetros. Según declaró este jueves Tápanes, ahora se trabaja en tareas generales de “rehabilitación completa del sistema para que tenga sus características originales”.

El dirigente explicó un poco sobre esos supuestos avances: “Aquí se recuperó el pozo Vento; aquí hay un pozo que bombea directamente; se recuperaron las estaciones de bombeo; se recuperó La Taza en su estado original; y se está recuperando, en este momento, el túnel”.

En los momentos de mayor dificultad las preguntas quedan sin respuestas y, muchas veces, se anuncian horarios de suministro que después no se cumplen

Aseguró además que se están reponiendo equipos de bombeo importantes, que se trabaja en el montaje de un equipo adicional en la fuente de abasto El Gato y se está alistando otro en Cuenca Sur, además de que se preparan dos equipos nuevos en la fuente de abasto Aguada del Cura, todo como parte del mismo programa integral de Aseguramiento de Abasto de Agua en La Habana.

La misma prensa oficialista recoge este viernes los testimonios de vecinos de Diez de Octubre, donde la falta de suministro golpea sobre todo a ancianos y enfermos. Un reportaje de Cubadebate sobre Lawton describe comunidades que llevan meses, y en algún caso siete semanas seguidas, sin recibir una gota. Ante la falta de suministro, algunas familias han tenido que buscar agua en pozos cercanos, que no pueden beber por sus condiciones de insalubridad.

El reportaje admite además que las pipas particulares pueden costar hasta 50.000 pesos, y reconoce la falta de transparencia institucional: según un delegado local, en los momentos de mayor dificultad las preguntas quedan sin respuestas y, muchas veces, se anuncian horarios de suministro que después no se cumplen, sin una explicación posterior. El delegado describe además cómo han surgido vecinos que revenden agua a los de las zonas altas y vehículos particulares que reparten con tanques a cambio de dinero.

Esa economía de la sed la ha documentado 14ymedio en los últimos meses. En Luyanó, un botellón de cinco litros se vende por 2.000 pesos, a razón de 400 pesos el litro, mientras los aguadores acumulan listas de espera. La mipyme A Granel, que ya vendía combustible importado de EE UU, se ha lanzado a la venta de agua por pipas a 100 dólares, con disponibilidad inmediata, mientras que en las oficinas de Aguas de La Habana hay que hacer cola y ofrecer dinero al empleado para obtener el mismo servicio.

La crisis de abastecimiento parte de problemas estructurales que Díaz-Canel ha admitido recientemente, cuando la calificó de “real, grave y compleja” y dijo que no se resuelve ni con un discurso ni con una sola medida. Antonio Rodríguez, el presidente del Recursos Hidráulicos reconoció que más del 40% del agua bombeada se pierde en redes y conductoras deterioradas, y las principales inversiones energéticas no concluirán hasta agosto de 2027. Mientras tanto, el presidente cubano insiste en que la causa principal está en el bloqueo estadounidense.